В Екатеринбурге следователи проверят врачей после смерти пациента

28 мая 2022 в 11:22 Размер текста - 17 +

Родственники погибшего уверены, что мужчине занесли инфекцию в больнице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после гибели жителя Екатеринбурга. Родственники умершего уверены, что мужчине занесли инфекцию в 23-ей больнице, где он проходил лечение. Подробности истории URA.RU рассказала юрист Юлия Федотова, которая представляет интересы родных в суде. «После проверки было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 „Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения служебных обязанностей“. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить, были ли дефекты оказания медицинской помощи», — рассказала Федотова. Мужчина попал в 23-ю больницу с болями в спине. Ему проставили витаминные капельницы и через несколько дней выписали домой. Дома у мужчины поднялась температура, и в месте, куда ставили катетер, заболела рука. Его госпитализировали, но лечение начали не сразу. Ночью пациент попал в реанимацию и умер. Родные подали заявление в полицию, чтобы выяснить, насколько правильными были действия персонала. URA.RU направило запрос в министерство здравоохранения Свердловской области, а также в пресс-службу областного следственного комитета. Ответ ожидается.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после гибели жителя Екатеринбурга. Родственники умершего уверены, что мужчине занесли инфекцию в 23-ей больнице, где он проходил лечение. Подробности истории URA.RU рассказала юрист Юлия Федотова, которая представляет интересы родных в суде. «После проверки было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 „Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения служебных обязанностей“. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить, были ли дефекты оказания медицинской помощи», — рассказала Федотова. Мужчина попал в 23-ю больницу с болями в спине. Ему проставили витаминные капельницы и через несколько дней выписали домой. Дома у мужчины поднялась температура, и в месте, куда ставили катетер, заболела рука. Его госпитализировали, но лечение начали не сразу. Ночью пациент попал в реанимацию и умер. Родные подали заявление в полицию, чтобы выяснить, насколько правильными были действия персонала. URA.RU направило запрос в министерство здравоохранения Свердловской области, а также в пресс-службу областного следственного комитета. Ответ ожидается.