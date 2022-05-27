27 мая 2022

В Екатеринбурге следователи проверят врачей после смерти пациента

© Служба новостей «URA.RU»
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Родственники погибшего уверены, что мужчине занесли инфекцию в больнице Фото:

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после гибели жителя Екатеринбурга. Родственники умершего уверены, что мужчине занесли инфекцию в 23-ей больнице, где он проходил лечение. Подробности истории URA.RU рассказала юрист Юлия Федотова, которая представляет интересы родных в суде.

«После проверки было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 „Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения служебных обязанностей“. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить, были ли дефекты оказания медицинской помощи», — рассказала Федотова.

Мужчина попал в 23-ю больницу с болями в спине. Ему проставили витаминные капельницы и через несколько дней выписали домой. Дома у мужчины поднялась температура, и в месте, куда ставили катетер, заболела рука. Его госпитализировали, но лечение начали не сразу. Ночью пациент попал в реанимацию и умер. Родные подали заявление в полицию, чтобы выяснить, насколько правильными были действия персонала.

URA.RU направило запрос в министерство здравоохранения Свердловской области, а также в пресс-службу областного следственного комитета. Ответ ожидается.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после гибели жителя Екатеринбурга. Родственники умершего уверены, что мужчине занесли инфекцию в 23-ей больнице, где он проходил лечение. Подробности истории URA.RU рассказала юрист Юлия Федотова, которая представляет интересы родных в суде. «После проверки было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 „Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения служебных обязанностей“. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить, были ли дефекты оказания медицинской помощи», — рассказала Федотова. Мужчина попал в 23-ю больницу с болями в спине. Ему проставили витаминные капельницы и через несколько дней выписали домой. Дома у мужчины поднялась температура, и в месте, куда ставили катетер, заболела рука. Его госпитализировали, но лечение начали не сразу. Ночью пациент попал в реанимацию и умер. Родные подали заявление в полицию, чтобы выяснить, насколько правильными были действия персонала. URA.RU направило запрос в министерство здравоохранения Свердловской области, а также в пресс-службу областного следственного комитета. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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