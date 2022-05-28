Херсонская область закрыла границу с Украиной

Из Херсонской области можно проехать только в Крым или Запорожье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Власти Херсонской области приняли решение закрыть границу, которая проходит по украинским регионам. Такое заявление сделал замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.

«Пересечение границы со стороны Николаевской и Днепропетровской областей очень опасно, учитывая систематические обстрелы украинских боевиков. Поэтому мы не рекомендуем вообще ездить на Украину, ни под каким предлогом», — сказал он в беседе с журналистами РИА «Новости».

Сообщается, что из Херсонской области можно попасть только в Крым или в освобожденную часть Запорожской области, отмечает телеканал 360. После этого граждане могут оказаться на Донбассе.

Россия начала вынужденную спецоперацию на территории Украины в конце февраля. Основной целью российской армии является спасение жителей Донбасса, которые подвергались обстрелам со стороны ВСУ и нацбатов, а также демилитаризация и денацификация территории. В марте этого года ВС РФ начала полностью контролировать Херсонскую область. Тогда же Стремоусов заявил, что рассматривается вопрос вхождения региона в состав России. В конце мая украинские военные обстреляли кассетными боеприпасами село на этой территории.