Херсонская область закрыла границу с Украиной

Власти Херсонской области приняли решение закрыть границу, которая проходит по украинским регионам. Такое заявление сделал замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.
«Пересечение границы со стороны Николаевской и Днепропетровской областей очень опасно, учитывая систематические обстрелы украинских боевиков. Поэтому мы не рекомендуем вообще ездить на Украину, ни под каким предлогом», — сказал он в беседе с журналистами РИА «Новости».
Сообщается, что из Херсонской области можно попасть только в Крым или в освобожденную часть Запорожской области, отмечает телеканал 360. После этого граждане могут оказаться на Донбассе.
Россия начала вынужденную спецоперацию на территории Украины в конце февраля. Основной целью российской армии является спасение жителей Донбасса, которые подвергались обстрелам со стороны ВСУ и нацбатов, а также демилитаризация и денацификация территории. В марте этого года ВС РФ начала полностью контролировать Херсонскую область. Тогда же Стремоусов заявил, что рассматривается вопрос вхождения региона в состав России. В конце мая украинские военные обстреляли кассетными боеприпасами село на этой территории.
Для поддержки жителей ДНР и освобожденных территорий российская партия «Единая Россия» организовала полтора десятка центров гуманитарной помощи. Скоро такие же центры появятся в Херсоне, Запорожье и Попасной, дополняют «Невские новости».
Все главное о спецоперации за сутки в одном письме
Вы подписались на рассылку
Власти Херсонской области приняли решение закрыть границу, которая проходит по украинским регионам. Такое заявление сделал замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов. «Пересечение границы со стороны Николаевской и Днепропетровской областей очень опасно, учитывая систематические обстрелы украинских боевиков. Поэтому мы не рекомендуем вообще ездить на Украину, ни под каким предлогом», — сказал он в беседе с журналистами РИА «Новости». Сообщается, что из Херсонской области можно попасть только в Крым или в освобожденную часть Запорожской области, отмечает телеканал 360. После этого граждане могут оказаться на Донбассе. Россия начала вынужденную спецоперацию на территории Украины в конце февраля. Основной целью российской армии является спасение жителей Донбасса, которые подвергались обстрелам со стороны ВСУ и нацбатов, а также демилитаризация и денацификация территории. В марте этого года ВС РФ начала полностью контролировать Херсонскую область. Тогда же Стремоусов заявил, что рассматривается вопрос вхождения региона в состав России. В конце мая украинские военные обстреляли кассетными боеприпасами село на этой территории. Для поддержки жителей ДНР и освобожденных территорий российская партия «Единая Россия» организовала полтора десятка центров гуманитарной помощи. Скоро такие же центры появятся в Херсоне, Запорожье и Попасной, дополняют «Невские новости».