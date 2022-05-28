Херсонская область закрыла границу с Украиной

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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, граница, пограничная зона, пограничники, досмотр автомобиля, граница казахстана
Из Херсонской области можно проехать только в Крым или Запорожье Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти Херсонской области приняли решение закрыть границу, которая проходит по украинским регионам. Такое заявление сделал замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.

«Пересечение границы со стороны Николаевской и Днепропетровской областей очень опасно, учитывая систематические обстрелы украинских боевиков. Поэтому мы не рекомендуем вообще ездить на Украину, ни под каким предлогом», — сказал он в беседе с журналистами РИА «Новости».

Сообщается, что из Херсонской области можно попасть только в Крым или в освобожденную часть Запорожской области, отмечает телеканал 360. После этого граждане могут оказаться на Донбассе.

Россия начала вынужденную спецоперацию на территории Украины в конце февраля. Основной целью российской армии является спасение жителей Донбасса, которые подвергались обстрелам со стороны ВСУ и нацбатов, а также демилитаризация и денацификация территории. В марте этого года ВС РФ начала полностью контролировать Херсонскую область. Тогда же Стремоусов заявил, что рассматривается вопрос вхождения региона в состав России. В конце мая украинские военные обстреляли кассетными боеприпасами село на этой территории.

Для поддержки жителей ДНР и освобожденных территорий российская партия «Единая Россия» организовала полтора десятка центров гуманитарной помощи. Скоро такие же центры появятся в Херсоне, Запорожье и Попасной, дополняют «Невские новости».

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Власти Херсонской области приняли решение закрыть границу, которая проходит по украинским регионам. Такое заявление сделал замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов. «Пересечение границы со стороны Николаевской и Днепропетровской областей очень опасно, учитывая систематические обстрелы украинских боевиков. Поэтому мы не рекомендуем вообще ездить на Украину, ни под каким предлогом», — сказал он в беседе с журналистами РИА «Новости». Сообщается, что из Херсонской области можно попасть только в Крым или в освобожденную часть Запорожской области, отмечает телеканал 360. После этого граждане могут оказаться на Донбассе. Россия начала вынужденную спецоперацию на территории Украины в конце февраля. Основной целью российской армии является спасение жителей Донбасса, которые подвергались обстрелам со стороны ВСУ и нацбатов, а также демилитаризация и денацификация территории. В марте этого года ВС РФ начала полностью контролировать Херсонскую область. Тогда же Стремоусов заявил, что рассматривается вопрос вхождения региона в состав России. В конце мая украинские военные обстреляли кассетными боеприпасами село на этой территории. Для поддержки жителей ДНР и освобожденных территорий российская партия «Единая Россия» организовала полтора десятка центров гуманитарной помощи. Скоро такие же центры появятся в Херсоне, Запорожье и Попасной, дополняют «Невские новости».
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