Новые власти Херсонской области раскрыли судьбу региона

24 мая 2022 в 08:30 Размер текста - 17 +

Референдум может пройти после нового года, заверил Кирилл Стремоусов Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Херсонская область не собирается становиться отдельной независимой республикой, рассматривается лишь вхождение в состав России. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. «Мы не планируем быть отдельной независимой республикой. Наша основная задача — быть субъектом в составе Российской Федерации», — рассказал Стремоусов РИА «Новости». Он уточнил, что пока власти не планируют проводить референдум, так как Запад все равно не признает его итоги. На данном этапе стоит задача наладить мирную жизнь в регионе — сформировать вертикаль власти, запустить рынок труда, а до конца года перейти на стандарты российского законодательства. «Уже затем можно определяться с референдумом и нашим дальнейшим статусом», — заключил замглавы администрации. В рамках российской спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины армия РФ заняла Херсонскую область. С 1 мая регион начал смену официальной валюты на российский рубль, передает портал «Дни.ру». В регионе заработало российское телевидение и радио. Местные власти намерены сделать русский язык государственным и выдавать российское гражданство. Местные власти заявили о желании региона войти в состав России. Как заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, лишь население Херсонской области определит будущее своего региона, пишет «Утро.ру».

Херсонская область не собирается становиться отдельной независимой республикой, рассматривается лишь вхождение в состав России. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. «Мы не планируем быть отдельной независимой республикой. Наша основная задача — быть субъектом в составе Российской Федерации», — рассказал Стремоусов РИА «Новости». Он уточнил, что пока власти не планируют проводить референдум, так как Запад все равно не признает его итоги. На данном этапе стоит задача наладить мирную жизнь в регионе — сформировать вертикаль власти, запустить рынок труда, а до конца года перейти на стандарты российского законодательства. «Уже затем можно определяться с референдумом и нашим дальнейшим статусом», — заключил замглавы администрации. В рамках российской спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины армия РФ заняла Херсонскую область. С 1 мая регион начал смену официальной валюты на российский рубль, передает портал «Дни.ру». В регионе заработало российское телевидение и радио. Местные власти намерены сделать русский язык государственным и выдавать российское гражданство. Местные власти заявили о желании региона войти в состав России. Как заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, лишь население Херсонской области определит будущее своего региона, пишет «Утро.ру».