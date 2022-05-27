В Тюмени детей с онкологией заставляют месяцами ждать приема

28 мая 2022 в 12:46 Размер текста - 17 +

Родители не могут записать детей на прием к онкологу Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени родители месяцами не могут записать детей к онкологу, так как в городе нет докторов. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях. «В Тюмени нет детского онколога! На весь огромный город один врач, запись к которому на несколько месяцев вперед. Разберитесь с этим безобразием. Это же дети, как так можно!» — говорится в сообщении telegram-канала «Тюменская Z уМоора». Женщина отметила, что в Областном онкодиспансере на улице Барнаульской, 32 говорят, что докторов нет. Детей ставят в лист ожидания. По ее словам, сейчас принимают только тех, кто был записан в марте. Тюменка также отметила, что в городе отсутствуют и палатные специалисты. В клинике «Детский доктор» есть только один врач, который на данный момент в отпуске, рассказала женщина. Агентство направило письменный запрос департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ ожидается.

В Тюмени родители месяцами не могут записать детей к онкологу, так как в городе нет докторов. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях. «В Тюмени нет детского онколога! На весь огромный город один врач, запись к которому на несколько месяцев вперед. Разберитесь с этим безобразием. Это же дети, как так можно!» — говорится в сообщении telegram-канала «Тюменская Z уМоора». Женщина отметила, что в Областном онкодиспансере на улице Барнаульской, 32 говорят, что докторов нет. Детей ставят в лист ожидания. По ее словам, сейчас принимают только тех, кто был записан в марте. Тюменка также отметила, что в городе отсутствуют и палатные специалисты. В клинике «Детский доктор» есть только один врач, который на данный момент в отпуске, рассказала женщина. Агентство направило письменный запрос департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ ожидается.