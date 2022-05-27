27 мая 2022
26 мая 2022

В Тюмени детей с онкологией заставляют месяцами ждать приема

© Служба новостей «URA.RU»
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Поликлиника №3. Тюмень, поликлиника, коридор больницы
Родители не могут записать детей на прием к онкологу Фото:

В Тюмени родители месяцами не могут записать детей к онкологу, так как в городе нет докторов. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

«В Тюмени нет детского онколога! На весь огромный город один врач, запись к которому на несколько месяцев вперед. Разберитесь с этим безобразием. Это же дети, как так можно!» — говорится в сообщении telegram-канала «Тюменская Z уМоора».

Женщина отметила, что в Областном онкодиспансере на улице Барнаульской, 32 говорят, что докторов нет. Детей ставят в лист ожидания. По ее словам, сейчас принимают только тех, кто был записан в марте. Тюменка также отметила, что в городе отсутствуют и палатные специалисты. В клинике «Детский доктор» есть только один врач, который на данный момент в отпуске, рассказала женщина.

Агентство направило письменный запрос департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ ожидается.

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В Тюмени родители месяцами не могут записать детей к онкологу, так как в городе нет докторов. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях. «В Тюмени нет детского онколога! На весь огромный город один врач, запись к которому на несколько месяцев вперед. Разберитесь с этим безобразием. Это же дети, как так можно!» — говорится в сообщении telegram-канала «Тюменская Z уМоора». Женщина отметила, что в Областном онкодиспансере на улице Барнаульской, 32 говорят, что докторов нет. Детей ставят в лист ожидания. По ее словам, сейчас принимают только тех, кто был записан в марте. Тюменка также отметила, что в городе отсутствуют и палатные специалисты. В клинике «Детский доктор» есть только один врач, который на данный момент в отпуске, рассказала женщина. Агентство направило письменный запрос департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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