Жители ХМАО и ЯНАО реструктурировали кредитов на 2,8 миллиардов

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Около 5 тысяч жителей ХМАО и ЯНАО обратились за кредитной поддержкой Фото:

Почти 5 тысяч жителей Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономного округов обратились за реструктуризацией кредитов в марте и апреле. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ на официальном сайте.

«Югорчанам пересмотрели условия кредитных договоров по 3,8 тыс. обращений на сумму 2,2 млрд рублей. А ямальцам — по более чем 1 тыс. на 650 млн рублей», — уточняют в пресс-службе ЦБ.

Заемщики, у которых доход сократился минимум на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за прошлый год, имеют право на отсрочку или снижение размера. Каникулы можно запустить, если кредиты выданы до 1 марта 2022 года и укладываются в определенные лимиты.

Ранее, власти Ханты-Мансийского автономного округа предоставили кредитные каникулы по 128 микрозаймам на сумму 195 миллионов рублей. Речь идет о поддержке малого и среднего бизнеса.

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Почти 5 тысяч жителей Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономного округов обратились за реструктуризацией кредитов в марте и апреле. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ на официальном сайте. «Югорчанам пересмотрели условия кредитных договоров по 3,8 тыс. обращений на сумму 2,2 млрд рублей. А ямальцам — по более чем 1 тыс. на 650 млн рублей», — уточняют в пресс-службе ЦБ. Заемщики, у которых доход сократился минимум на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за прошлый год, имеют право на отсрочку или снижение размера. Каникулы можно запустить, если кредиты выданы до 1 марта 2022 года и укладываются в определенные лимиты. Ранее, власти Ханты-Мансийского автономного округа предоставили кредитные каникулы по 128 микрозаймам на сумму 195 миллионов рублей. Речь идет о поддержке малого и среднего бизнеса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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