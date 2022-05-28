Жители ХМАО и ЯНАО реструктурировали кредитов на 2,8 миллиардов

28 мая 2022 в 12:12 Размер текста - 17 +

Около 5 тысяч жителей ХМАО и ЯНАО обратились за кредитной поддержкой Фото: Денис Моргунов © URA.RU Почти 5 тысяч жителей Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономного округов обратились за реструктуризацией кредитов в марте и апреле. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ на официальном сайте. «Югорчанам пересмотрели условия кредитных договоров по 3,8 тыс. обращений на сумму 2,2 млрд рублей. А ямальцам — по более чем 1 тыс. на 650 млн рублей», — уточняют в пресс-службе ЦБ. Заемщики, у которых доход сократился минимум на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за прошлый год, имеют право на отсрочку или снижение размера. Каникулы можно запустить, если кредиты выданы до 1 марта 2022 года и укладываются в определенные лимиты. Ранее, власти Ханты-Мансийского автономного округа предоставили кредитные каникулы по 128 микрозаймам на сумму 195 миллионов рублей. Речь идет о поддержке малого и среднего бизнеса.

Почти 5 тысяч жителей Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономного округов обратились за реструктуризацией кредитов в марте и апреле. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ на официальном сайте. «Югорчанам пересмотрели условия кредитных договоров по 3,8 тыс. обращений на сумму 2,2 млрд рублей. А ямальцам — по более чем 1 тыс. на 650 млн рублей», — уточняют в пресс-службе ЦБ. Заемщики, у которых доход сократился минимум на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за прошлый год, имеют право на отсрочку или снижение размера. Каникулы можно запустить, если кредиты выданы до 1 марта 2022 года и укладываются в определенные лимиты. Ранее, власти Ханты-Мансийского автономного округа предоставили кредитные каникулы по 128 микрозаймам на сумму 195 миллионов рублей. Речь идет о поддержке малого и среднего бизнеса.