Власти ХМАО помогли бизнесу на 900 миллионов с начала года

В том числе предприниматели региона получили 87 микрозаймов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Власти Ханты-Мансийского автономного округа с начала 2022 года предоставили финансовую поддержку малому и среднему бизнесу на 893 миллиона рублей. Об этом заявила исполняющая обязанности директора департамента экономического развития Лариса Шанаурина, сообщает пресс-служба правительства округа на официальном сайте.

«Югорская региональная микрокредитная организация предоставила 87 микрозаймов, кредитные каникулы предоставлены по 128 микрозаймам на сумму 195 миллионов рублей. А региональная гарантийная организация предоставила 59 поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 451 миллион рублей», — сообщили в правительстве региона.

Кроме того, до 2024 года в регионе снижена ставка налога для организаций и ИП, которые работают в IT-сфере. При применении упрощенной системы налог снизится до 1 процента.

Ранее, URA.RU рассказывало, что 15 хлебопекарным предприятиям из Ханты-Мансийска компенсируют часть затрат на производство хлеба. В список вошли семь индивидуальных предпринимателей и восемь юридических лиц.