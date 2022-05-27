Екатеринбуржцы жалуются на организаторов «Майской велопрогулки». «Пришлось переходить реку вброд»

28 мая 2022 в 15:12 Размер текста - 17 +

Участники отмечают, что организаторы не сообщили, что будет такой участок Фото: читатель URA.RU В Екатеринбурге проходит акция «Майская велопрогулка». Часть участников осталась недовольна организацией — им пришлось вброд переходить большую лужу, а затем ехать по загрязненному маршруту. Об этом URA.RU сообщили читатели, участвовавшие в прогулке. «Маршрут *** (не очень хороший). Тут километров через шесть переправа через воду — либо переходить по бревну, либо вброд. Я по бревну чирикала с великом. Главное, это перед первым контрольным пунктом, где все маршруты проходят! Куча детей. Организаторы будто специально промолчали на эту тему. Все дети в истерике были», — рассказывает читательница. «Майская велопрогулка» проходит в Екатеринбурге 28 мая с 7:00 до 21:00. Для участников подготовили три маршрута: малый на 17 км, средний на 45 км и большой маршрут на 61 км. Дозвониться до организаторов акции на момент публикации новости URA.RU не удалось. По телефону, указанному в официальной группе «ВКонтакте», никто не ответил.

В Екатеринбурге проходит акция «Майская велопрогулка». Часть участников осталась недовольна организацией — им пришлось вброд переходить большую лужу, а затем ехать по загрязненному маршруту. Об этом URA.RU сообщили читатели, участвовавшие в прогулке. «Маршрут *** (не очень хороший). Тут километров через шесть переправа через воду — либо переходить по бревну, либо вброд. Я по бревну чирикала с великом. Главное, это перед первым контрольным пунктом, где все маршруты проходят! Куча детей. Организаторы будто специально промолчали на эту тему. Все дети в истерике были», — рассказывает читательница. «Майская велопрогулка» проходит в Екатеринбурге 28 мая с 7:00 до 21:00. Для участников подготовили три маршрута: малый на 17 км, средний на 45 км и большой маршрут на 61 км. Дозвониться до организаторов акции на момент публикации новости URA.RU не удалось. По телефону, указанному в официальной группе «ВКонтакте», никто не ответил.