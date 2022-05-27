На трассе М-5 в Челябинской области ввели реверсивное движение

Ограничение движения на трассе связано с расширением полос движения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области из-за капитального ремонта ввели реверсивное движение. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», движение от Чебаркуля в сторону Миасса будет затруднено до 6 июня.

«На федеральной трассе М-5„Урал“ от Чебаркуля в сторону Миасса ведется капитальный ремонт с расширением полос движения с двух до четырех на участке 1780 км — 1790 км. С 27 мая по 06 июня на участке 1801 км организовано реверсивное движение по одной полосе с установкой светофора», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники управления дорог рекомендуют автомобилистам принять во внимание изменение схемы движения, следить за знаками и учитывать данную информацию при планировании маршрута. Узнать о состоянии проезда или сообщить о нештатной ситуации на федеральной трассе можно по телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» — 8 (351) 266-65-63