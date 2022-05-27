В похищении многотонной антенны ОТВ заподозрили телевизионщиков

28 мая 2022 в 21:24 Размер текста - 17 +

Руководство ОТВ подало заявление о хищении спутниковой антнны Фото: Денис Моргунов © URA.RU К хищению многотонной спутниковой антенны ОТВ на ЖБИ могут быть причастны люди, имеющие непосредственное отношение к телевизионному вещанию. Такое предположение в беседе с URA.RU сделал юрист, представляющий интересы компании, Георгий Краснов. «Экономически нецелесообразно кому-то срезать тарелку ради металлолома, потому что тоннаж большой, стоимость манипулятора высокая. И она не так много будет стоить на разборе. По фотографии можно определить, что вес тарелки примерно две тонны. Стоимость черного металла на рынке 15 тысяч рублей за тонну. То есть немного. Скорее всего, к делу причастны люди, которые каким-то образом прямо или косвенно связаны с телевизионным бизнесом и понимают назначение тарелки, как из нее извлекать прибыль», — поделился Краснов. Предположительно, спутниковую антенну ОТВ похитили осенью 2021 года. По словам местных жителей, к ней приехали люди на манипуляторе и полностью демонтировали оборудование. Тарелку приобрели еще в 2001 году за 8 млн рублей.

К хищению многотонной спутниковой антенны ОТВ на ЖБИ могут быть причастны люди, имеющие непосредственное отношение к телевизионному вещанию. Такое предположение в беседе с URA.RU сделал юрист, представляющий интересы компании, Георгий Краснов. «Экономически нецелесообразно кому-то срезать тарелку ради металлолома, потому что тоннаж большой, стоимость манипулятора высокая. И она не так много будет стоить на разборе. По фотографии можно определить, что вес тарелки примерно две тонны. Стоимость черного металла на рынке 15 тысяч рублей за тонну. То есть немного. Скорее всего, к делу причастны люди, которые каким-то образом прямо или косвенно связаны с телевизионным бизнесом и понимают назначение тарелки, как из нее извлекать прибыль», — поделился Краснов. Предположительно, спутниковую антенну ОТВ похитили осенью 2021 года. По словам местных жителей, к ней приехали люди на манипуляторе и полностью демонтировали оборудование. Тарелку приобрели еще в 2001 году за 8 млн рублей.