27 мая 2022

В Екатеринбурге украли многотонную спутниковую антенну ОТВ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, антенна, город екатеринбург
Стоимость спутниковой антенны оценивают в 2,5 млн рублей Фото:

Неизвестные похитили многотонную тарелку ОТВ, которая стояла во дворе дома по улице Владимира Высоцкого на ЖБИ. Пропажу обнаружили во время весенней инвентаризации. Спутниковую антенну приобрели еще в 2000-м году, ее стоимость тогда составляла 8 млн рублей, сообщил URA.RU юрист Краснов Георгий, представляющий интересы ОТВ.

«Это спутниковая передающая тарелка „Ямал-37“, куплена еще в 2000-м году при первом директоре ОТВ Александре Михе. Второй директор ОТВ Антон Стуликов еще использовал ее в 2011—2014 годах, а в 2015 году законсервировал, так как оборудование морально устарело. На этой неделе проходила инвентаризация, а тарелки на месте не оказалось», — рассказал Краснов.

Google.Карты свидетельствуют, что в мае прошлого года антенна еще была на месте. По словам очевидцев из близлежащих домов, осенью к тарелке приезжали неизвестные на манипуляторе и демонтировали ее. Эксперты оценивают стоимость тарелки в 2,5 млн рублей.

Представители ОТВ написали заявление в полицию. URA.RU направило запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. А также обратилось за комментарием к следователю, который занимается расследование дела. Делиться подробностями собеседник отказался.

Тарелка находилась во дворе дома №18Б на Владимира Высоцкого
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Неизвестные похитили многотонную тарелку ОТВ, которая стояла во дворе дома по улице Владимира Высоцкого на ЖБИ. Пропажу обнаружили во время весенней инвентаризации. Спутниковую антенну приобрели еще в 2000-м году, ее стоимость тогда составляла 8 млн рублей, сообщил URA.RU юрист Краснов Георгий, представляющий интересы ОТВ. «Это спутниковая передающая тарелка „Ямал-37“, куплена еще в 2000-м году при первом директоре ОТВ Александре Михе. Второй директор ОТВ Антон Стуликов еще использовал ее в 2011—2014 годах, а в 2015 году законсервировал, так как оборудование морально устарело. На этой неделе проходила инвентаризация, а тарелки на месте не оказалось», — рассказал Краснов. Google.Карты свидетельствуют, что в мае прошлого года антенна еще была на месте. По словам очевидцев из близлежащих домов, осенью к тарелке приезжали неизвестные на манипуляторе и демонтировали ее. Эксперты оценивают стоимость тарелки в 2,5 млн рублей. Представители ОТВ написали заявление в полицию. URA.RU направило запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. А также обратилось за комментарием к следователю, который занимается расследование дела. Делиться подробностями собеседник отказался.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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