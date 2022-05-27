В Екатеринбурге украли многотонную спутниковую антенну ОТВ. Фото

28 мая 2022 в 20:29 Размер текста - 17 +

Стоимость спутниковой антенны оценивают в 2,5 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Неизвестные похитили многотонную тарелку ОТВ, которая стояла во дворе дома по улице Владимира Высоцкого на ЖБИ. Пропажу обнаружили во время весенней инвентаризации. Спутниковую антенну приобрели еще в 2000-м году, ее стоимость тогда составляла 8 млн рублей, сообщил URA.RU юрист Краснов Георгий, представляющий интересы ОТВ. «Это спутниковая передающая тарелка „Ямал-37“, куплена еще в 2000-м году при первом директоре ОТВ Александре Михе. Второй директор ОТВ Антон Стуликов еще использовал ее в 2011—2014 годах, а в 2015 году законсервировал, так как оборудование морально устарело. На этой неделе проходила инвентаризация, а тарелки на месте не оказалось», — рассказал Краснов. Google.Карты свидетельствуют, что в мае прошлого года антенна еще была на месте. По словам очевидцев из близлежащих домов, осенью к тарелке приезжали неизвестные на манипуляторе и демонтировали ее. Эксперты оценивают стоимость тарелки в 2,5 млн рублей. Представители ОТВ написали заявление в полицию. URA.RU направило запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. А также обратилось за комментарием к следователю, который занимается расследование дела. Делиться подробностями собеседник отказался. Тарелка находилась во дворе дома №18Б на Владимира Высоцкого Скрин с Гугл.Карт

Неизвестные похитили многотонную тарелку ОТВ, которая стояла во дворе дома по улице Владимира Высоцкого на ЖБИ. Пропажу обнаружили во время весенней инвентаризации. Спутниковую антенну приобрели еще в 2000-м году, ее стоимость тогда составляла 8 млн рублей, сообщил URA.RU юрист Краснов Георгий, представляющий интересы ОТВ. «Это спутниковая передающая тарелка „Ямал-37“, куплена еще в 2000-м году при первом директоре ОТВ Александре Михе. Второй директор ОТВ Антон Стуликов еще использовал ее в 2011—2014 годах, а в 2015 году законсервировал, так как оборудование морально устарело. На этой неделе проходила инвентаризация, а тарелки на месте не оказалось», — рассказал Краснов. Google.Карты свидетельствуют, что в мае прошлого года антенна еще была на месте. По словам очевидцев из близлежащих домов, осенью к тарелке приезжали неизвестные на манипуляторе и демонтировали ее. Эксперты оценивают стоимость тарелки в 2,5 млн рублей. Представители ОТВ написали заявление в полицию. URA.RU направило запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. А также обратилось за комментарием к следователю, который занимается расследование дела. Делиться подробностями собеседник отказался.