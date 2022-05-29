Терапевт предупредил о воспалении сердца из-за ангины

30 мая 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

Ходить на работу с ангиной нельзя даже с невысокой температурой, сказал Виктор Лишин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU У больных ангиной может развиться перикардит (воспалительное поражение наружной соединительной оболочки сердца), если переносить заболевание на ногах. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил врач-терапевт Виктор Лишин. «Тонзиллит (ангина) считается одним из самых серьезных заболеваний слизистых верхних дыхательных путей. При ангине на ногах болеть противопоказано и опасно. Даже с небольшой температурой нельзя ходить на работу и быть активным. Могут быть осложнения на суставы и на сердце. Инфекция в организме, она поступает в кровь, сердце, а там клапаны, сердечная стенка. Перикардиты, воспалительные процессы в стенке сердца как раз развиваются на фоне серьезных простудных заболеваний, в том числе ангины», — сказал Виктор Лишин. Попадая в кровь, вирусы и бактерии быстро разлетаются по всему организму, объяснил врач. «Скорость кровотока — 15 секунд в среднем. Конечно, есть иммунная система, но так как она ослабляется, клеток защиты становится меньше. Они не успевают справиться со всеми вирусами и бактериями, которые попадают в организм. Из-за этого как раз и происходит осложнение, в том числе на сердце», — рассказал терапевт. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

У больных ангиной может развиться перикардит (воспалительное поражение наружной соединительной оболочки сердца), если переносить заболевание на ногах. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил врач-терапевт Виктор Лишин. «Тонзиллит (ангина) считается одним из самых серьезных заболеваний слизистых верхних дыхательных путей. При ангине на ногах болеть противопоказано и опасно. Даже с небольшой температурой нельзя ходить на работу и быть активным. Могут быть осложнения на суставы и на сердце. Инфекция в организме, она поступает в кровь, сердце, а там клапаны, сердечная стенка. Перикардиты, воспалительные процессы в стенке сердца как раз развиваются на фоне серьезных простудных заболеваний, в том числе ангины», — сказал Виктор Лишин. Попадая в кровь, вирусы и бактерии быстро разлетаются по всему организму, объяснил врач. «Скорость кровотока — 15 секунд в среднем. Конечно, есть иммунная система, но так как она ослабляется, клеток защиты становится меньше. Они не успевают справиться со всеми вирусами и бактериями, которые попадают в организм. Из-за этого как раз и происходит осложнение, в том числе на сердце», — рассказал терапевт.