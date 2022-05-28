Дело челябинских следователей заберет центральный аппарат СК

29 мая 2022 в 21:08 Размер текста - 17 +

Следователь из Москвы уже прибыл в Челябинск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Расследование уголовного дела в отношении следователей следственного управления СКР по Челябинской области будет вести Центральный аппарат СК России. Следователь из Москвы уже находится в Челябинске, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «В настоящее время сформирована следственная группа из числа сотрудников центрального аппарата СК России. Один из сотрудников прилетел в Челябинск для проведения неотложных следственных действий и поддержания в суде ходатайства об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказал источник. Получить официальный комментарий представителей СК России или следственного управления СКР по Челябинской области к моменту публикации материала не удалось. Ранее стало известно, что двух следователей СКР по Челябинской области задержали по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего по неосторожности его смерть. Оба сотрудника ввязались в пьяную драку около развлекательного заведения и нанесли травмы потерпевшему, ставшие для него смертельными. При этом они не были участниками первоначального конфликта, а в состоянии алкогольного опьянения под утро 28 мая проезжали мимо бара, увидели потасовку и решили остановиться, чтобы разнять дерущихся. Погибшему был 31 год, в соцсетях пишут, что он родом из Копейска. Подозреваемым — 25 и 26 лет.

Расследование уголовного дела в отношении следователей следственного управления СКР по Челябинской области будет вести Центральный аппарат СК России. Следователь из Москвы уже находится в Челябинске, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «В настоящее время сформирована следственная группа из числа сотрудников центрального аппарата СК России. Один из сотрудников прилетел в Челябинск для проведения неотложных следственных действий и поддержания в суде ходатайства об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказал источник. Получить официальный комментарий представителей СК России или следственного управления СКР по Челябинской области к моменту публикации материала не удалось. Ранее стало известно, что двух следователей СКР по Челябинской области задержали по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего по неосторожности его смерть. Оба сотрудника ввязались в пьяную драку около развлекательного заведения и нанесли травмы потерпевшему, ставшие для него смертельными. При этом они не были участниками первоначального конфликта, а в состоянии алкогольного опьянения под утро 28 мая проезжали мимо бара, увидели потасовку и решили остановиться, чтобы разнять дерущихся. Погибшему был 31 год, в соцсетях пишут, что он родом из Копейска. Подозреваемым — 25 и 26 лет.