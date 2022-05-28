ЧП произошло в ходе пьяной ссоры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинске двух следователей следственного управления СКР по Челябинской области подозревают в смерти человека. Об этом сообщили два источника URA.RU в правоохранительных органах.

«ЧП произошло в ночь на субботу 28 мая в районе Кировки — около дома на улице Цвиллинга, 15/1. По предварительным данным, два следователя СК Кирилл Зубков и Дмитрий Зыков причинили смертельную травму 30-летнему мужчине. Это была пьяная драка», — рассказал источник.

Оба следователя задержаны и водворены в изолятор. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). В пресс-службе СУ СКР региона на звонок корреспондента URA.RU не ответили.

Кирилл Зубков работает следователем третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Челябинской области. Дмитрий Зыков — следователем Ленинского следственного отдела СК. Обоим по 25 лет.