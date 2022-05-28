28 мая 2022
27 мая 2022

В Челябинске следователей СК задержали за смерть мужчины в драке. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, ск, машина, введенский владычный монастырь
ЧП произошло в ходе пьяной ссоры Фото:

В Челябинске двух следователей следственного управления СКР по Челябинской области подозревают в смерти человека. Об этом сообщили два источника URA.RU в правоохранительных органах.

«ЧП произошло в ночь на субботу 28 мая в районе Кировки — около дома на улице Цвиллинга, 15/1. По предварительным данным, два следователя СК Кирилл Зубков и Дмитрий Зыков причинили смертельную травму 30-летнему мужчине. Это была пьяная драка», — рассказал источник.

Оба следователя задержаны и водворены в изолятор. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). В пресс-службе СУ СКР региона на звонок корреспондента URA.RU не ответили.

Кирилл Зубков работает следователем третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Челябинской области. Дмитрий Зыков — следователем Ленинского следственного отдела СК. Обоим по 25 лет.

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В Челябинске двух следователей следственного управления СКР по Челябинской области подозревают в смерти человека. Об этом сообщили два источника URA.RU в правоохранительных органах. «ЧП произошло в ночь на субботу 28 мая в районе Кировки — около дома на улице Цвиллинга, 15/1. По предварительным данным, два следователя СК Кирилл Зубков и Дмитрий Зыков причинили смертельную травму 30-летнему мужчине. Это была пьяная драка», — рассказал источник. Оба следователя задержаны и водворены в изолятор. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). В пресс-службе СУ СКР региона на звонок корреспондента URA.RU не ответили. Кирилл Зубков работает следователем третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Челябинской области. Дмитрий Зыков — следователем Ленинского следственного отдела СК. Обоим по 25 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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