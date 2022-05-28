Трамвай-челнок запустят в Челябинске

29 мая 2022 в 22:09 Размер текста - 17 +

Трамвай-челнок будет ходить по улице Горького с 31 мая до 6 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Трамвай-челнок начнет курсировать в Челябинске по улице Горького. Первый рейс по маршруту Монтажный колледж — улица 5-го Декабря отправится 31 мая, сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт». «Вагон будет следовать в обе стороны по западному пути. Посадка и высадка вне зависимости от направления движения будет осуществляется на остановках в строну Монтажного колледжа. Режим работы маршрута: с 6:30 до 19:30», — говорится в сообщении. Трамвай-челнок будет работать до 6 июня. Держатели транспортных карт, используя тариф «Единый пересадочный билет», могут совершить пересадку на остановке «Монтажный колледж» на трамваи №5, №15, №18, №22, на остановочном пункте «5-го Декабря» — на автобусы №8, №9, №25, №34, №45, трамвай №6. Ранее сообщалось, что трамваи №5 и №6 изменят свои маршруты с 26 мая по 6 июня из-за ремонта теплотрассы на перекрестке Горького с проспектом Победы.

Трамвай-челнок начнет курсировать в Челябинске по улице Горького. Первый рейс по маршруту Монтажный колледж — улица 5-го Декабря отправится 31 мая, сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт». «Вагон будет следовать в обе стороны по западному пути. Посадка и высадка вне зависимости от направления движения будет осуществляется на остановках в строну Монтажного колледжа. Режим работы маршрута: с 6:30 до 19:30», — говорится в сообщении. Трамвай-челнок будет работать до 6 июня. Держатели транспортных карт, используя тариф «Единый пересадочный билет», могут совершить пересадку на остановке «Монтажный колледж» на трамваи №5, №15, №18, №22, на остановочном пункте «5-го Декабря» — на автобусы №8, №9, №25, №34, №45, трамвай №6. Ранее сообщалось, что трамваи №5 и №6 изменят свои маршруты с 26 мая по 6 июня из-за ремонта теплотрассы на перекрестке Горького с проспектом Победы.