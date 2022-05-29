Глава МИД РФ Лавров прокомментировал слухи о болезни Путина

30 мая 2022 в 00:30 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров опроверг слухи о здоровье Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Слухи о болезни президента России Владимира Путина не более чем выдумка, так как глава государства регулярно появляется на публике. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. «Президент Владимир Путин ежедневно появляется на публике. Вы можете наблюдать его на экранах, читать и слушать его выступления. Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания», — сказал Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1. Он добавил, что распространение подобных слухов остается на совести их авторов, ведь убедиться в том, что Путин здоров, может каждый. На фоне успехов России в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины западные СМИ стали пытаться посеять панику среди россиян. Одной из попыток был вброс о якобы смертельной болезни Путина. Британская газета Daily Star распространяет фейки, ссылаясь на источника в M16, который запутался в своих показаниях, сообщает «Царьград».

Слухи о болезни президента России Владимира Путина не более чем выдумка, так как глава государства регулярно появляется на публике. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. «Президент Владимир Путин ежедневно появляется на публике. Вы можете наблюдать его на экранах, читать и слушать его выступления. Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания», — сказал Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1. Он добавил, что распространение подобных слухов остается на совести их авторов, ведь убедиться в том, что Путин здоров, может каждый. На фоне успехов России в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины западные СМИ стали пытаться посеять панику среди россиян. Одной из попыток был вброс о якобы смертельной болезни Путина. Британская газета Daily Star распространяет фейки, ссылаясь на источника в M16, который запутался в своих показаниях, сообщает «Царьград».