Лавров не надеется на снятие санкций после окончания спецоперации

30 мая 2022 в 00:58 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров усомнился в снятии санкций против РФ после завершения спецоперации на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU США не публично, но при общении со своими союзниками говорят, что после окончания спецоперации на Украине санкции против России сохранятся. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. «По крайней мере, США не публично, но в контактах со своими союзниками, говорят, что, когда все это [ситуация на Украине] закончится, санкции все равно останутся», — сказал Лавров в интервью телеканалу «TF1». Он считает, что антироссийские санкции, с учетом их объема «были сочинены не за одну ночь». Министр уверен, что санкций против России готовили заблаговременно и тщательно их продумывали. «Едва ли эти санкции будут сняты», — сомневается Лавров. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины проходит с 24 февраля. Такое решение президент РФ принял после эскалации восьмилетнего конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ. В ответ на это США и страны ЕС ввели санкции против России. Страны Запада считают, что с помощью различных ограничений разрушатся гуманитарный, экономический и социальный секторы России.

США не публично, но при общении со своими союзниками говорят, что после окончания спецоперации на Украине санкции против России сохранятся. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. «По крайней мере, США не публично, но в контактах со своими союзниками, говорят, что, когда все это [ситуация на Украине] закончится, санкции все равно останутся», — сказал Лавров в интервью телеканалу «TF1». Он считает, что антироссийские санкции, с учетом их объема «были сочинены не за одну ночь». Министр уверен, что санкций против России готовили заблаговременно и тщательно их продумывали. «Едва ли эти санкции будут сняты», — сомневается Лавров. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины проходит с 24 февраля. Такое решение президент РФ принял после эскалации восьмилетнего конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ. В ответ на это США и страны ЕС ввели санкции против России. Страны Запада считают, что с помощью различных ограничений разрушатся гуманитарный, экономический и социальный секторы России.