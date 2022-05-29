Челябинские ревизоры назвали районы, где хуже всего строят жилье

В одном из районов сокращение ввода жилья превысило 50% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Эксперты Контрольно-счетной палаты Челябинской области (КСП) назвали районов, в которых наблюдается сокращение ввода жилья в эксплуатацию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, в одном из таких районов сокращение превысило 50%.

«Губернатор Алексей Текслер поставил на 2022 год задачу по вводу жилья в объеме 1,7 млн квадратных метров. Несмотря на это, сокращение ввода жилья наблюдается в Уйском районе (-7,5%), Кыштымском городском округе (-21,3%), Саткинском районе (-21,6%), Кизильском районе (-28,1%), Катав-Ивановском районе (-50,7%)», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП области.

В ведомстве отметили, что несмотря на падение ввода жилья в нескольких районах, за первые четыре месяца этого года в нашем регионе введено 783,3 тысячи квадратных метров жилья, что на 72,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Среди лидеров по вводу жилья эксперты выделили Карабашский городской округ (+778,3%), Варненский район (+470,7%), Кусинский район (+378,0%), Еткульский район (+340,8%), Чебаркульский городской округ (+318,5%).