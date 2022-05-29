29 мая 2022

В Челябинске построят завод по производству роботов

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Заседание правления Союза промышленников и предпринимателей. Челябинск, гартунг валерий, олигархи
Валерий Гартунг анонсировал создание российских роботов Фото:

В Челябинске заложат завод по производству робототехники. Как заявил 30 мая депутат Госдумы РФ от региона Валерий Гартунг, опытные образцы удивили конкурентов из Германии и Японии.

«Через месяц будем закладывать завод промышленных роботов. В стране такого нет: в 2019 году идея возникла, в 2020-м разработку продемонстрировали губернатору Алексею Текслеру, в 2021 году была представлена вторая генерация роботов на выставке „Иннопром“. Наши роботы произвели фурор среди конкурентов — японцев и немцев», — пояснил Гартунг в эфире «Большой редакции» издательского дома «Гранада Пресс».

Основание у робота будет чугунным, рука — их алюминия. Редукторы и двигатели выбрали из предложений разных поставщиков. Гартунг пообещал, что через три года робот на 75% будет состоять из российских комплектующих, через 7 лет — на 100%. Он будет производиться под эгидой Челябинского кузнечно-прессового завода.

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В Челябинске заложат завод по производству робототехники. Как заявил 30 мая депутат Госдумы РФ от региона Валерий Гартунг, опытные образцы удивили конкурентов из Германии и Японии. «Через месяц будем закладывать завод промышленных роботов. В стране такого нет: в 2019 году идея возникла, в 2020-м разработку продемонстрировали губернатору Алексею Текслеру, в 2021 году была представлена вторая генерация роботов на выставке „Иннопром“. Наши роботы произвели фурор среди конкурентов — японцев и немцев», — пояснил Гартунг в эфире «Большой редакции» издательского дома «Гранада Пресс». Основание у робота будет чугунным, рука — их алюминия. Редукторы и двигатели выбрали из предложений разных поставщиков. Гартунг пообещал, что через три года робот на 75% будет состоять из российских комплектующих, через 7 лет — на 100%. Он будет производиться под эгидой Челябинского кузнечно-прессового завода.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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