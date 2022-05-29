По словам горожан, коммунальные службы не реагируют на жалобы жильцов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители одного из многоквартирных домов в Новом Уренгое боятся, что из-за огромной трещины, которая образовалась на стене, может обвалиться часть крыши. Как сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте», коммунальные службы не реагируют на жалобы жильцов.

«В Новом Уренгое по адресу ул. Таежная,17 А на крыше дома одна из стен имеет серьезную трещину. Жильцы дома опасаются, что она обрушится. Было неоднократно направлено сообщение в коммунальную службу. Но никаких действий не предпринято», — написал анонимно автор в группе «Гороро | Новый Уренгой».

Как передает корреспондент URA.RU, территорию возле опасного участка, оградили сигнальной лентой. Получить комментарий жильцов не удалось. «Повреждения на стене действительно видно. Люди стараются обходить эту площадку и не ставить рядом машины», — сказал журналист.

Агентство направило запрос в администрацию города. Пресс-служба сообщила, что ответ готовится и будет предоставлен позже.

Ранее сообщалось, что в Салехарде многоэтажный дом подперли краном. Это случилось из-за сильного ветра. Ситуация также повторилась и в сентябре 2021 года.

Трещина на стене Корреспондент URA.RU