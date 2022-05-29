29 мая 2022
28 мая 2022
27 мая 2022

Жители ЯНАО боятся обрушения дома из-за огромной трещины в стене. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийное жилье по ул. Дзержинского. Курган, аварийный дом, трещина в стене, аварийное жилье, дыра в стене, ул дзержинского
По словам горожан, коммунальные службы не реагируют на жалобы жильцов Фото:

Жители одного из многоквартирных домов в Новом Уренгое боятся, что из-за огромной трещины, которая образовалась на стене, может обвалиться часть крыши. Как сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте», коммунальные службы не реагируют на жалобы жильцов.

«В Новом Уренгое по адресу ул. Таежная,17 А на крыше дома одна из стен имеет серьезную трещину. Жильцы дома опасаются, что она обрушится. Было неоднократно направлено сообщение в коммунальную службу. Но никаких действий не предпринято», — написал анонимно автор в группе «Гороро | Новый Уренгой».

Как передает корреспондент URA.RU, территорию возле опасного участка, оградили сигнальной лентой. Получить комментарий жильцов не удалось. «Повреждения на стене действительно видно. Люди стараются обходить эту площадку и не ставить рядом машины», — сказал журналист.

Агентство направило запрос в администрацию города. Пресс-служба сообщила, что ответ готовится и будет предоставлен позже.

Ранее сообщалось, что в Салехарде многоэтажный дом подперли краном. Это случилось из-за сильного ветра. Ситуация также повторилась и в сентябре 2021 года.

Трещина на стене
Огражденная территория
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Жители одного из многоквартирных домов в Новом Уренгое боятся, что из-за огромной трещины, которая образовалась на стене, может обвалиться часть крыши. Как сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте», коммунальные службы не реагируют на жалобы жильцов. «В Новом Уренгое по адресу ул. Таежная,17 А на крыше дома одна из стен имеет серьезную трещину. Жильцы дома опасаются, что она обрушится. Было неоднократно направлено сообщение в коммунальную службу. Но никаких действий не предпринято», — написал анонимно автор в группе «Гороро | Новый Уренгой». Как передает корреспондент URA.RU, территорию возле опасного участка, оградили сигнальной лентой. Получить комментарий жильцов не удалось. «Повреждения на стене действительно видно. Люди стараются обходить эту площадку и не ставить рядом машины», — сказал журналист. Агентство направило запрос в администрацию города. Пресс-служба сообщила, что ответ готовится и будет предоставлен позже. Ранее сообщалось, что в Салехарде многоэтажный дом подперли краном. Это случилось из-за сильного ветра. Ситуация также повторилась и в сентябре 2021 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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