В скандальной новостройке, по свидетельству жильцов, протекала крыша Фото: Карина Безносова © URA.RU

В новостройке по улице Глазкова,1, которую подпирали краном, чтобы обшивку не сдуло ветром, спустя месяц после ее сдачи начала течь крыша. Об этом URA.RU рассказала жительница дома Татьяна Байволенко.

«Я переселилась сюда год назад. При въезде через месяц у меня начала течь крыша — я живу на пятом этаже. Я обращалась к застройщику, в управляющую контору, была тишина, пока я не дошла до прокуратуры. Я написала заявление и видимо они им вынесли постановление, чтобы они устранили неполадки. С крыши они устранили, но у меня по сегодняшний день в квартире ремонт не сделали», — рассказала Байволенко.

В прокуратуру был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был.

Женщина не уточнила, кто является управляющей компанией в доме. Мэрия Салехарда пообещала уточнить этот вопрос.

Застройщиком дома является компания «Гор-Строй». Там сообщили, что никаких замечаний и обращений по крыше в компанию не поступало. «Никаких обращений не было», — сообщил застройщик.

Ранее сообщалось, что в шторм обшивку дома подперли краном. Это ситуация повторилась и в сентябре 2021 года. Подрядчик объяснил, для чего он это делал. По сообщению источника URA.RU, заказчиком дома являлся скандальный Фонд жилищного строительства ЯНАО.