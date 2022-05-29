Пермские власти сообщили о гибели на Украине военнослужащего

Власти выразили соболезнования в связи с гибелью на Украине пермяка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На территории Украины в ходе спецоперации погиб военнослужащий из Пермского края Александр Гурьев. Об этом сообщается в паблике управления образования Кунгурского муниципального округа во «ВКонтакте». Уточняется, что погибший был родом из села Ленск.

«Пришло печальное известие о трагической гибели в ходе проведения спецоперации на Украине нашего земляка Александра Гурьева, который учился в Ленской средней школе. Выражаем семье погибшего война глубочайшие соболезнования», — говорится в размещенном сообщении.

Российские войска с 24 февраля проводят на территории Украины спецоперацию, цель которой, денацификация и демилитаризация этой страны. Президент России Владимир Путин отмечал, что российские военные уничтожают объекты военной инфраструктуры ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Группировки войск России и силы ЛДНР продолжают расширять контроль над территориями Донбасса, заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу.