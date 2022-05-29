29 мая 2022

Пермские власти сообщили о гибели на Украине военнослужащего

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Акция «Защитим память героев» в честь 23 февраля. Курган, поминки, гвоздики, похороны
Власти выразили соболезнования в связи с гибелью на Украине пермяка Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На территории Украины в ходе спецоперации погиб военнослужащий из Пермского края Александр Гурьев. Об этом сообщается в паблике управления образования Кунгурского муниципального округа во «ВКонтакте». Уточняется, что погибший был родом из села Ленск.

«Пришло печальное известие о трагической гибели в ходе проведения спецоперации на Украине нашего земляка Александра Гурьева, который учился в Ленской средней школе. Выражаем семье погибшего война глубочайшие соболезнования», — говорится в размещенном сообщении.

Российские войска с 24 февраля проводят на территории Украины спецоперацию, цель которой, денацификация и демилитаризация этой страны. Президент России Владимир Путин отмечал, что российские военные уничтожают объекты военной инфраструктуры ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Группировки войск России и силы ЛДНР продолжают расширять контроль над территориями Донбасса, заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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На территории Украины в ходе спецоперации погиб военнослужащий из Пермского края Александр Гурьев. Об этом сообщается в паблике управления образования Кунгурского муниципального округа во «ВКонтакте». Уточняется, что погибший был родом из села Ленск. «Пришло печальное известие о трагической гибели в ходе проведения спецоперации на Украине нашего земляка Александра Гурьева, который учился в Ленской средней школе. Выражаем семье погибшего война глубочайшие соболезнования», — говорится в размещенном сообщении. Российские войска с 24 февраля проводят на территории Украины спецоперацию, цель которой, денацификация и демилитаризация этой страны. Президент России Владимир Путин отмечал, что российские военные уничтожают объекты военной инфраструктуры ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Группировки войск России и силы ЛДНР продолжают расширять контроль над территориями Донбасса, заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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