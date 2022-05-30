Следователи СК не признали вину в гибели избитого челябинца

Уже уволенные со службы следователи отказались признать в вину в преступлении Фото: Илья Московец © URA.RU

Следователей следственного управления СКР по Челябинской области Кирилла Зубкова и Дмитрия Зыкова, обвиняемых в нанесении смертельных травм жителю Копейска Владимиру Гончарову, уволили со службы. Об этом обвиняемый Зыков сообщил в Центральном районном суде Челябинска в ходе избрания меры пресечения, передает корреспондент URA.RU из зала суда. Также они не признали вину в преступлении.

«Ваша честь, мы возражаем против проведения заседания в закрытом порядке, так как мой подзащитный вину не признает. Мы хотели бы высказаться по обстоятельствам дела в присутствии СМИ», — заявил Иван Верченко, адвокат Зыкова.

Тем не менее, судья Александр Табаков заседание закрыл, руководствуясь ходатайством следователя ГСУ СК России. В производство последнего из органов следствия Челябинской области изъяли уголовное дело. Родные погибшего намерены настаивать на аресте экс-силовиков.

По данным следствия, обвиняемые рано утром в субботу, 28 мая, ехали с развлекательного заведения в такси и увидели драку нескольких мужчин около ночного клуба Opera на улице Цвиллинга. С целью разнять дерущихся они остановились, вышли из машины и попытались пресечь конфликт, однако в процессе сами причинили травмы головы одному из мужчин. Он скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи, следователей задержали сотрудники полиции.

Согласно заключению, по результатам вскрытия трупа погибшего, причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Данные с камер уличного наблюдения, а также сьемка с мобильных телефонов очевидцев и регистратора автомобиля такси, на котором приехали обвиняемые, говорит об их причастности к совершению преступления. По данным URA.RU, в ходе следствия предстоит получить заключение судебно-медицинской экспертизы. И, уже основываясь на нем, провести ситуационную экспертизу для сравнения тех преступных действий, которые запечатлены на видео, с травмами, которые стали причиной смерти потерпевшего.

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