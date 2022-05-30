Родные погибшего челябинца настаивают на аресте следователей

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Избрание меры пресечения Евгению Пашкову. Челябинск, заключенные, осужденный, арест, решетка, подозреваемый, преступник, обвиняемый, полиция, суд, клетка, наручники, преступление, кандалы
Родственники погибшего в драке с участием следователей СКР челябинца будут требовать их ареста Фото:

Семья погибшего жителя Копейска (Челябинская область) Владимира Гончарова, в смерти которого обвиняют двух следователей СК, будут настаивать на заключении их под стражу. Об этом 30 мая сообщил URA.RU представитель семьи погибшего Борис Мягков, пояснив, что погибший не участвовал в драке.

«Гончаров жил в Копейске, свою семью создать не успел, но у него осталась мама. В тот вечер он был с товарищем в ночном клубе „Опера“. Он вышел на улицу, собираясь ехать домой, когда между двумя молодыми людьми из разных компаний началась драка. В этом время мимо проезжали обвиняемые, которые вышли из машины и решили разнять конфликт. Гончаров попросил их не вмешиваться, сказав, что дерущиеся разберутся сами», — рассказал URA.RU Мягков.

После этого, по словам юриста, следователи избили самого Гончарова, который скончался на месте от полученных травм. Мягков считает произошедшее трагическим стечением обстоятельств, не имеющих отношения к службе обвиняемых. Однако, на его взгляд, их служебное положение может повлиять на ход расследования, в связи с чем они и должны быть помещены в СИЗО. Он также считает положительным моментом изъятие уголовного дела из производства следственных органов Челябинской области в Центральный аппарат СК РФ.

ЧП произошло в ночь на субботу 28 мая в районе пешеходной улицы Кировка в центре Челябинска. По предварительной версии, следователь третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Челябинской области Дмитрий Зыков и следователь Ленинского следственного отдела СК Кирилл Зубков ввязались в пьяную драку возле ночного клуба, сами будучи в нетрезвом виде. В результате вмешательства силовиков погиб 31-летний мужчина. Одному из силовиков 25 лет, а второму 26 лет. Оба следователя задержаны и водворены в изолятор, в отношении них возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

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Семья погибшего жителя Копейска (Челябинская область) Владимира Гончарова, в смерти которого обвиняют двух следователей СК, будут настаивать на заключении их под стражу. Об этом 30 мая сообщил URA.RU представитель семьи погибшего Борис Мягков, пояснив, что погибший не участвовал в драке. «Гончаров жил в Копейске, свою семью создать не успел, но у него осталась мама. В тот вечер он был с товарищем в ночном клубе „Опера“. Он вышел на улицу, собираясь ехать домой, когда между двумя молодыми людьми из разных компаний началась драка. В этом время мимо проезжали обвиняемые, которые вышли из машины и решили разнять конфликт. Гончаров попросил их не вмешиваться, сказав, что дерущиеся разберутся сами», — рассказал URA.RU Мягков. После этого, по словам юриста, следователи избили самого Гончарова, который скончался на месте от полученных травм. Мягков считает произошедшее трагическим стечением обстоятельств, не имеющих отношения к службе обвиняемых. Однако, на его взгляд, их служебное положение может повлиять на ход расследования, в связи с чем они и должны быть помещены в СИЗО. Он также считает положительным моментом изъятие уголовного дела из производства следственных органов Челябинской области в Центральный аппарат СК РФ. ЧП произошло в ночь на субботу 28 мая в районе пешеходной улицы Кировка в центре Челябинска. По предварительной версии, следователь третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Челябинской области Дмитрий Зыков и следователь Ленинского следственного отдела СК Кирилл Зубков ввязались в пьяную драку возле ночного клуба, сами будучи в нетрезвом виде. В результате вмешательства силовиков погиб 31-летний мужчина. Одному из силовиков 25 лет, а второму 26 лет. Оба следователя задержаны и водворены в изолятор, в отношении них возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
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