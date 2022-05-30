В Минобрнауки высказались о возвращении к советской системе учебы

Отказ от Болонской системы образования не предполагает возвращения к советской. Такое заявление сделали в Минобрнауки РФ.
«Отказ от Болонской системы образования не подразумевает возвращения к советской системе. Новая система высшего образования, которая должна прийти на смену Болонской, будет учитывать весь предыдущий опыт», — передает ТАСС заявление Минобрнауки.
Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что в июне этого года депутаты обсудят вопрос о выходе России из Болонской системы образования, пишет RT. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что Россия разработает сою собственную систему образования, сообщает «Национальная служба новостей». Болонская система определяет европейские стандарты и качество высшего образования. Россия присоединилась к этой системе в 2003 году.
Отказ от Болонской системы образования не предполагает возвращения к советской. Такое заявление сделали в Минобрнауки РФ. «Отказ от Болонской системы образования не подразумевает возвращения к советской системе. Новая система высшего образования, которая должна прийти на смену Болонской, будет учитывать весь предыдущий опыт», — передает ТАСС заявление Минобрнауки. Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что в июне этого года депутаты обсудят вопрос о выходе России из Болонской системы образования, пишет RT. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что Россия разработает сою собственную систему образования, сообщает «Национальная служба новостей». Болонская система определяет европейские стандарты и качество высшего образования. Россия присоединилась к этой системе в 2003 году.