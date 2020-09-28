Семейный актив челябинского экс-губернатора Дубровского разорен

При строительстве вскрылись многочисленные нарушения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд Челябинской области вынес решение по иску от ООО «Символ Бетон» (Челябинск) о признании банкротом ПО «Монтажник». В компании, которой владеет семья экс-губернатора Бориса Дубровского через доверенных лиц, введено внешнее наблюдение, передает корреспондент URA.RU.

«Ввести в отношении акционерного общества «Производственное объединение «Монтажник», г. Магнитогорск Челябинской области процедуру, применяемую в деле о банкротстве, — наблюдение», — говорится в решении суда. Основной долг ПО «Монтажник» перед компанией «Символ Бетон» превышает 30 млн рублей, а совокупный долг перед рядом фирм, чьи заявления уже приняты к производству, составляет больше 40 млн рублей. Следующая дата заседания суда назначена на 21 марта 2021 года.

Согласно сервису «СБИС», на предприятии ПО «Монтажник» трудятся 1869 человек. Сотрудникам стали задерживать зарплату, в базе данных «СБИС» указаны уже 103 заявления к работодателю по этому поводу.

ПО «Монтажник» выступало генеральным подрядчиком строительства конгресс-холла на реке Миасс в Челябинске и объектов для саммитов ШОС и БРИКС. В объекты было вложено несколько миллиардов рублей из областного бюджета. Сейчас строительство заморожено, вскрыты многочисленные нарушения, возбуждено уголовное дело.

В число соучредителей ПО «Монтажник» входят Светлана Корышева и Константин Переверезев. Оба являются доверенными лицами семьи Дубровских. В семье Дубровского от комментариев отказываются. Получить комментарий в ПО «Монтажник» не удалось: сайт не работает, телефоны компании отключены.