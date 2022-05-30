Путин выдвинул новый ультиматум Западу для борьбы с голодом

Россия может обеспечить Запад необходимыми объемами удобрений и сельхозпродукции при условии снятия соответствующих антироссийских санкций. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«В свете проблем на мировом рынке продовольствия, возникших вследствие недальновидной финансово-экономической политики западных государств, подтверждено, что Россия может экспортировать существенные объемы удобрений и сельхозпродукции в случае снятия соответствующих антироссийских санкционных ограничений», — заявил Путин. Его слова приводятся на официальном сайте президента России.
Страны Европейского союза, США, Япония и ряд других государств ввели жесткие антироссийские ограничения в связи с началом специальной операции РФ по демилитаризации Украины. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, новые ограничения против РФ оказывают негативный эффект и для самих западных стран. Это подтверждает нарушение системы расчетов и логистики, рост инфляции и распад кооперационных связей, объяснял российский лидер.
Россия может обеспечить Запад необходимыми объемами удобрений и сельхозпродукции при условии снятия соответствующих антироссийских санкций. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. «В свете проблем на мировом рынке продовольствия, возникших вследствие недальновидной финансово-экономической политики западных государств, подтверждено, что Россия может экспортировать существенные объемы удобрений и сельхозпродукции в случае снятия соответствующих антироссийских санкционных ограничений», — заявил Путин. Его слова приводятся на официальном сайте президента России. Страны Европейского союза, США, Япония и ряд других государств ввели жесткие антироссийские ограничения в связи с началом специальной операции РФ по демилитаризации Украины. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, новые ограничения против РФ оказывают негативный эффект и для самих западных стран. Это подтверждает нарушение системы расчетов и логистики, рост инфляции и распад кооперационных связей, объяснял российский лидер.