Путин выдвинул новый ультиматум Западу для борьбы с голодом

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Алексей Текслер в Верхнеуральском муниципальном районе. Челябинская область , пшеница, зерно, агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, продовольственная безопасность, хлеборобы
Россия может обеспечить Запад необходимым количеством сельхозпродукции, заявил Путин Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия может обеспечить Запад необходимыми объемами удобрений и сельхозпродукции при условии снятия соответствующих антироссийских санкций. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«В свете проблем на мировом рынке продовольствия, возникших вследствие недальновидной финансово-экономической политики западных государств, подтверждено, что Россия может экспортировать существенные объемы удобрений и сельхозпродукции в случае снятия соответствующих антироссийских санкционных ограничений», — заявил Путин. Его слова приводятся на официальном сайте президента России.

Страны Европейского союза, США, Япония и ряд других государств ввели жесткие антироссийские ограничения в связи с началом специальной операции РФ по демилитаризации Украины. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, новые ограничения против РФ оказывают негативный эффект и для самих западных стран. Это подтверждает нарушение системы расчетов и логистики, рост инфляции и распад кооперационных связей, объяснял российский лидер.

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Россия может обеспечить Запад необходимыми объемами удобрений и сельхозпродукции при условии снятия соответствующих антироссийских санкций. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. «В свете проблем на мировом рынке продовольствия, возникших вследствие недальновидной финансово-экономической политики западных государств, подтверждено, что Россия может экспортировать существенные объемы удобрений и сельхозпродукции в случае снятия соответствующих антироссийских санкционных ограничений», — заявил Путин. Его слова приводятся на официальном сайте президента России. Страны Европейского союза, США, Япония и ряд других государств ввели жесткие антироссийские ограничения в связи с началом специальной операции РФ по демилитаризации Украины. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, новые ограничения против РФ оказывают негативный эффект и для самих западных стран. Это подтверждает нарушение системы расчетов и логистики, рост инфляции и распад кооперационных связей, объяснял российский лидер.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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