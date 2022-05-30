В Свердловской области умер влиятельный криминальный авторитет

Причины смерти Юрия Шумских не связывают с криминалом Фото: Олег Яковлев © URA.RU

В Реже скончался криминальный авторитет Юрий Шумских, выступавший главарем банды налетчиков, которая грабила торговые точки в Свердловской области. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Юрий Шумских умер 28 мая», — сообщил источник. Причина смерти авторитета неизвестна, но инсайдеры не связывают их с криминалом, уточняя, что Шумских уже отошел от незаконных дел.

URA.RU обратилось к представителю СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Он не смог оперативно прокомментировать информацию.

Шумских известен как бывший главарь банды, грабившей продуктовые магазины, заправки и квартиры. Жертвами злоумышленников, по версии следствия, стали около 25 человек, в том числе дети. Приговор членам банды вынесли в Свердловском областном суде в 2005 году. Их приговорили к заключению в колонии строгого режима. Сам Шумских создал себе скандальную репутацию в криминальном мире, вступая в споры с влиятельными фигурами, среди которых был вор в законе.