Экс-глава Харьковской СБУ разоблачил выход ВСУ к границам России

30 мая 2022 в 22:32 Размер текста - 17 +

ВСУ в Харькове разыграли постановку для Владимира Зеленского, заявил Роман Дудин Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вылазка Вооруженных сил Украины (ВСУ) к границе с Россией была постановкой специально для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в своих социальных сетях заявил экс-начальник СБУ Харьковской области Роман Дудин, которого Зеленский уволил по итогам своего визита в регион. «Теперь обращение к президенту Зеленскому. Думаю, вам будет интересно почитать. Колонну военных везут к границе, потом позорно ее бросают и теряют четверых убитыми и троих ранеными ради выступления перед президентом», — написал Дудин. В Минобороны Украины 16 мая сообщили, что ВСУ якобы оттеснил российские войска и вышли к границе с Россией. В сети появилось видеообращение бойцов к Зеленскому, где видно, как они устанавливают пограничный столб. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей и наносит удары только по военным объектам ВСУ. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Вылазка Вооруженных сил Украины (ВСУ) к границе с Россией была постановкой специально для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в своих социальных сетях заявил экс-начальник СБУ Харьковской области Роман Дудин, которого Зеленский уволил по итогам своего визита в регион. «Теперь обращение к президенту Зеленскому. Думаю, вам будет интересно почитать. Колонну военных везут к границе, потом позорно ее бросают и теряют четверых убитыми и троих ранеными ради выступления перед президентом», — написал Дудин. В Минобороны Украины 16 мая сообщили, что ВСУ якобы оттеснил российские войска и вышли к границе с Россией. В сети появилось видеообращение бойцов к Зеленскому, где видно, как они устанавливают пограничный столб. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей и наносит удары только по военным объектам ВСУ.