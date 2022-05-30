Экс-глава Харьковской СБУ разоблачил выход ВСУ к границам России

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
ВСУ в Харькове разыграли постановку для Владимира Зеленского, заявил Роман Дудин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вылазка Вооруженных сил Украины (ВСУ) к границе с Россией была постановкой специально для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в своих социальных сетях заявил экс-начальник СБУ Харьковской области Роман Дудин, которого Зеленский уволил по итогам своего визита в регион.

«Теперь обращение к президенту Зеленскому. Думаю, вам будет интересно почитать. Колонну военных везут к границе, потом позорно ее бросают и теряют четверых убитыми и троих ранеными ради выступления перед президентом», — написал Дудин.

В Минобороны Украины 16 мая сообщили, что ВСУ якобы оттеснил российские войска и вышли к границе с Россией. В сети появилось видеообращение бойцов к Зеленскому, где видно, как они устанавливают пограничный столб.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей и наносит удары только по военным объектам ВСУ.

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Вылазка Вооруженных сил Украины (ВСУ) к границе с Россией была постановкой специально для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в своих социальных сетях заявил экс-начальник СБУ Харьковской области Роман Дудин, которого Зеленский уволил по итогам своего визита в регион. «Теперь обращение к президенту Зеленскому. Думаю, вам будет интересно почитать. Колонну военных везут к границе, потом позорно ее бросают и теряют четверых убитыми и троих ранеными ради выступления перед президентом», — написал Дудин. В Минобороны Украины 16 мая сообщили, что ВСУ якобы оттеснил российские войска и вышли к границе с Россией. В сети появилось видеообращение бойцов к Зеленскому, где видно, как они устанавливают пограничный столб. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей и наносит удары только по военным объектам ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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