Десяткам курганских чиновников повысят зарплаты из-за увольнений

В Курганской области специалистам комиссий по делам несовершеннолетних повысят зарплаты на 5 тысяч рублей. Такое решение приняли депутаты Курганской областной думы 31 мая, передает корреспондент URA.RU.
«Длительное время оплата труда секретарей комиссий не увеличивалась. Размер средней зарплаты у данной категории составляет 18 тысяч рублей. Введение данной нормы позволит повысить оплату труда в среднем на 5 тысяч рублей. При этом будут введены критерии эффективности работы секретарей комиссии по делам несовершеннолетних. Мы вынуждены были прийти к этому вопросу, понимаем, что увеличится нагрузка на региональный бюджет, но текучка кадров составляла порядка 70%», — пояснила заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Лариса Кокорина.
По словам Кокориной, в области работают 37 специалистов комиссий по делам несовершеннолетних. В проекте закона также предусмотрено увеличение расходов на материально-технические затраты комиссий (на 840 тысяч рублей), оплату повышения профессиональной квалификации работников комиссий, единый срок предоставления отчетов в правительство области.
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В Курганской области специалистам комиссий по делам несовершеннолетних повысят зарплаты на 5 тысяч рублей. Такое решение приняли депутаты Курганской областной думы 31 мая, передает корреспондент URA.RU. «Длительное время оплата труда секретарей комиссий не увеличивалась. Размер средней зарплаты у данной категории составляет 18 тысяч рублей. Введение данной нормы позволит повысить оплату труда в среднем на 5 тысяч рублей. При этом будут введены критерии эффективности работы секретарей комиссии по делам несовершеннолетних. Мы вынуждены были прийти к этому вопросу, понимаем, что увеличится нагрузка на региональный бюджет, но текучка кадров составляла порядка 70%», — пояснила заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Лариса Кокорина. По словам Кокориной, в области работают 37 специалистов комиссий по делам несовершеннолетних. В проекте закона также предусмотрено увеличение расходов на материально-технические затраты комиссий (на 840 тысяч рублей), оплату повышения профессиональной квалификации работников комиссий, единый срок предоставления отчетов в правительство области.