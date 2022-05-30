Генерал-майор юстиции Николай Самойлов возглавит ГСУ ГУ МВД по Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Новым заместителем начальника ГУ МВД по Челябинской области-начальником главного следственного управления станет генерал-майор юстиции Николай Самойлов, ныне занимающий аналогичный пост в Иркутской области. Действующий начальник ГСУ Андрей Сухопаров уходит в отставку, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. Начальник полицейского главка региона генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков информацию о грядущих кадровых изменениях подтвердил.

«Андрей Сухопаров выгулял накопившийся отпуск и со 2 июня уходит в отставку, рапорт он написал давно и ждал назначения в другой регион, но назначение не происходит. Тогда попросил начальника ГУ МВД отозвать рапорт, но получил отказ. Вещи он уже забрал, если бы ушел раньше, то быстрее бы состоялось назначение нового руководителя ГСУ, чего ждет все следствие, точнее то, что от него осталось», — говорит источник.

Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков подтвердил, что Андрей Сухопаров написал рапорт и действительно уходит в отставку. На его место приглашен генерал-майор юстиции Николай Самойлов — уроженец Челябинской области, до переезда в Иркутск в 2013 году занимавший пост первого заместителя начальника ГСУ ГУ МВД по Челябинской области и пользовавшийся большим уважением среди личного состава. Однако окончательное решение по назначению остается за Москвой.

«Ждем назначения Николая Владимировича. Он знает специфику региона и службы, имеет большой авторитет», — сообщил Михаил Скоков.

Самойлов Николай Владимирович родился 5 ноября 1969 года в селе Песчаное Увельского района Челябинской области. После окончания Челябинского педагогического института в 1993 году поступил на службу в органы дознания линейного отдела внутренних дел на станции Челябинск Южно-Уральского УВД на транспорте. В 1998 году окончил Челябинский юридический институт МВД России. С 5 апреля 2013 года назначен на должность заместителя начальника Главного управления МВД России по Иркутской области-начальника главного следственного управления.

Николай Самойлов много лет прослужил в полиции Челябинской области ГУ МВД по Иркутской области

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам