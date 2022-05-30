Пермский бизнесмен скончался после похода в бассейн

31 мая 2022 в 16:11 Размер текста - 17 +

Бизнесмен скончался от инфаркта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми на 51 году жизни скончался генеральный директор компании «Автовокзалы Прикамья» Андрей Огибалов. Причиной послужил инфаркт, который случился после похода в бассейн, сообщает «Коммерсант-Прикамье». Информацию о смерти изданию также подтвердили в краевом Минтрансе. «Андрей Николаевич один из первых способствовал реализации социально значимых проектов в Пермском крае по развитию транспортной инфраструктуры в формате государственно-частного партнерства. Активно участвовал в общественной жизни региона, проявил себя как профессиональный руководитель, обладающий высокими нравственными качествами», — сообщается в некрологе. В начале 2000-х Андрей Огибалов возглавлял городскую избирательную комиссию. Также он занимал должность заместителя председателя социального департамента региона. Позже Огибалов занялся перевозками и начал работать в «Автовокзалах Прикамья». Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» , будьте в курсе всех важных событий.

В Перми на 51 году жизни скончался генеральный директор компании «Автовокзалы Прикамья» Андрей Огибалов. Причиной послужил инфаркт, который случился после похода в бассейн, сообщает «Коммерсант-Прикамье». Информацию о смерти изданию также подтвердили в краевом Минтрансе. «Андрей Николаевич один из первых способствовал реализации социально значимых проектов в Пермском крае по развитию транспортной инфраструктуры в формате государственно-частного партнерства. Активно участвовал в общественной жизни региона, проявил себя как профессиональный руководитель, обладающий высокими нравственными качествами», — сообщается в некрологе. В начале 2000-х Андрей Огибалов возглавлял городскую избирательную комиссию. Также он занимал должность заместителя председателя социального департамента региона. Позже Огибалов занялся перевозками и начал работать в «Автовокзалах Прикамья».