30 мая 2022

Пермский бизнесмен скончался после похода в бассейн

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Реанимация. Скорая помощь. Челябинск, реанимобиль, реанимация, скорая помощь
Бизнесмен скончался от инфаркта Фото:

В Перми на 51 году жизни скончался генеральный директор компании «Автовокзалы Прикамья» Андрей Огибалов. Причиной послужил инфаркт, который случился после похода в бассейн, сообщает «Коммерсант-Прикамье». Информацию о смерти изданию также подтвердили в краевом Минтрансе.

«Андрей Николаевич один из первых способствовал реализации социально значимых проектов в Пермском крае по развитию транспортной инфраструктуры в формате государственно-частного партнерства. Активно участвовал в общественной жизни региона, проявил себя как профессиональный руководитель, обладающий высокими нравственными качествами», — сообщается в некрологе.

В начале 2000-х Андрей Огибалов возглавлял городскую избирательную комиссию. Также он занимал должность заместителя председателя социального департамента региона. Позже Огибалов занялся перевозками и начал работать в «Автовокзалах Прикамья».

Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П», будьте в курсе всех важных событий.

В Перми на 51 году жизни скончался генеральный директор компании «Автовокзалы Прикамья» Андрей Огибалов. Причиной послужил инфаркт, который случился после похода в бассейн, сообщает «Коммерсант-Прикамье». Информацию о смерти изданию также подтвердили в краевом Минтрансе. «Андрей Николаевич один из первых способствовал реализации социально значимых проектов в Пермском крае по развитию транспортной инфраструктуры в формате государственно-частного партнерства. Активно участвовал в общественной жизни региона, проявил себя как профессиональный руководитель, обладающий высокими нравственными качествами», — сообщается в некрологе. В начале 2000-х Андрей Огибалов возглавлял городскую избирательную комиссию. Также он занимал должность заместителя председателя социального департамента региона. Позже Огибалов занялся перевозками и начал работать в «Автовокзалах Прикамья».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...