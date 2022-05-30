В Перми шестой день ищут пропавшую женщину

Пропавшую женщину ищут волонтеры Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми волонтеры разыскивают 36-летнюю Веру Савинову. Днем 26 мая она ушла с работы, с тех пор ее местонахождение неизвестно. Информация размещена в сообществе поискового отряда «Регион59-поиск пропавших» в соцсети «ВКонтакте».

«Устанавливается местонахождение Савиновой Веры Валерьевны. 26 мая 2022 года в 12:20 вышла с работы по ул. Чкалова 10, с тех пор местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пропавшая была одета в черную кожаную куртку с надписью на спине розовым цветом, флисовые штаны серого цвета, ярко-красные кроссовки на высокой подошве. Рост женщины — 160 сантиметров, у нее светло-русые длинные волосы и карие глаза. Из особых примет — нос с горбинкой и родинка на левой щеке возле губ.