30 мая 2022

В Перми шестой день ищут пропавшую женщину

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Клипарт. Магнитогорск, захоронение, вов, поиски, поисковое движение россии, память
Пропавшую женщину ищут волонтеры Фото:

В Перми волонтеры разыскивают 36-летнюю Веру Савинову. Днем 26 мая она ушла с работы, с тех пор ее местонахождение неизвестно. Информация размещена в сообществе поискового отряда «Регион59-поиск пропавших» в соцсети «ВКонтакте».

«Устанавливается местонахождение Савиновой Веры Валерьевны. 26 мая 2022 года в 12:20 вышла с работы по ул. Чкалова 10, с тех пор местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пропавшая была одета в черную кожаную куртку с надписью на спине розовым цветом, флисовые штаны серого цвета, ярко-красные кроссовки на высокой подошве. Рост женщины — 160 сантиметров, у нее светло-русые длинные волосы и карие глаза. Из особых примет — нос с горбинкой и родинка на левой щеке возле губ.

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В Перми волонтеры разыскивают 36-летнюю Веру Савинову. Днем 26 мая она ушла с работы, с тех пор ее местонахождение неизвестно. Информация размещена в сообществе поискового отряда «Регион59-поиск пропавших» в соцсети «ВКонтакте». «Устанавливается местонахождение Савиновой Веры Валерьевны. 26 мая 2022 года в 12:20 вышла с работы по ул. Чкалова 10, с тех пор местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении. Уточняется, что пропавшая была одета в черную кожаную куртку с надписью на спине розовым цветом, флисовые штаны серого цвета, ярко-красные кроссовки на высокой подошве. Рост женщины — 160 сантиметров, у нее светло-русые длинные волосы и карие глаза. Из особых примет — нос с горбинкой и родинка на левой щеке возле губ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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