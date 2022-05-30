Упавший торт стал досадной случайностью, помешавшей девочке пойти дальше Фото: Размик Закарян © URA.RU

Девочка, 9 лет прожившая в ХМАО, приняла участие в кулинарном шоу Рената Агзамова «Кондитер Дети», эфир которого прошел на телеканале «Пятница». О подробностях шоу рассказала корреспонденту URA.RU мама юной участницы, Кристина Калмыкова.

«Арианна подавала заявку на „Битву шефов“, но в силу возраста не могла попасть на конкурс. В социальных сетях мы увидели рекламу шоу „Кондитер Дети“, в котором дочь приняла участие. К сожалению, подвело волнение и упавший на пол торт», — рассказала мама девочки корреспонденту.

Съемки шоу шли с 8 утра до 11 вечера. До этого Арианна сутки не спала из-за волнения, все это сказалось на результате. Досадной случайностью стал упавший на пол торт. Несмотря на помощь и поддержку других участников, у Арианны не осталось времени приготовить новый десерт.

Арианна Маслова с родителями прожили в ХМАО 9 лет. Девочка посещала детский сад в поселке Сингапай Нефтеюганского района, окончила начальную школу в сургутском естественно-научном лицее. Сейчас проживает в Москве, занимается не только кулинарией, еще поет джаз.

Ранее URA.RU рассказывало о сургутянке, принявшей участие в суперфинале шоу «Голос Дети». Югорчанка достойно себя проявила и заняла второе место.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» , будьте в курсе всех важных событий.