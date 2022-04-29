Девочка из ХМАО вышла в суперфинал шоу «Голос Дети»

София Олареско из Сургута спела песню: «Улетай на крыльях ветра» Фото: Размик Закарян © URA.RU

София Олареско из Сургута, Ханты-Мансийский автономный округ вышла в суперфинал шоу «Голос. Дети». Решение принимали телезрители, путем смс-голосования. Результаты огласили в прямом эфире «Первого канала».

«София Олареско в суперфинале проекта „Голос“», — сказал ведущий программы Дмитрий Нагиев. Девочка набрала 41,3% зрительских голосов.

Сургутянка спела песню: «Улетай на крыльях ветра». Эта композиция впервые прозвучала в финальной сцене второго акта оперы «Князь Игорь» «Половецкие пляски».

Жительница ХМАО вышла в финал шоу «Голос. Дети» во время дополнительного этапа. Она набрала 49,4% зрительских голосов.