29 апреля 2022
28 апреля 2022

Девочка из ХМАО вышла в суперфинал шоу «Голос Дети»

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София Олареско из Сургута спела песню: «Улетай на крыльях ветра» Фото:

София Олареско из Сургута, Ханты-Мансийский автономный округ вышла в суперфинал шоу «Голос. Дети». Решение принимали телезрители, путем смс-голосования. Результаты огласили в прямом эфире «Первого канала».

«София Олареско в суперфинале проекта „Голос“», — сказал ведущий программы Дмитрий Нагиев. Девочка набрала 41,3% зрительских голосов.

Сургутянка спела песню: «Улетай на крыльях ветра». Эта композиция впервые прозвучала в финальной сцене второго акта оперы «Князь Игорь» «Половецкие пляски».

Жительница ХМАО вышла в финал шоу «Голос. Дети» во время дополнительного этапа. Она набрала 49,4% зрительских голосов.

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София Олареско из Сургута, Ханты-Мансийский автономный округ вышла в суперфинал шоу «Голос. Дети». Решение принимали телезрители, путем смс-голосования. Результаты огласили в прямом эфире «Первого канала». «София Олареско в суперфинале проекта „Голос“», — сказал ведущий программы Дмитрий Нагиев. Девочка набрала 41,3% зрительских голосов. Сургутянка спела песню: «Улетай на крыльях ветра». Эта композиция впервые прозвучала в финальной сцене второго акта оперы «Князь Игорь» «Половецкие пляски». Жительница ХМАО вышла в финал шоу «Голос. Дети» во время дополнительного этапа. Она набрала 49,4% зрительских голосов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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