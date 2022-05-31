В Пермском крае 18 тонн опасных отходов попали в почву

01 июня 2022 в 02:22 Размер текста - 17 +

Пермские прокуроры обнаружили факт попадания в почву отходов Фото: Алексей Гущин © URA.RU В Прикамье иногородняя утилизационная компания не смогла сохранить многотонный груз отходов 3-4 класса опасности, что привело к попаданию опасных веществ в почву. Факты загрязнения природы Пермского края обнаружили в межрайонной природоохранной прокуратуре. «В феврале 2022 года из Ленинградской области в г. Пермь [организация „Экологические инновации“] доставила более 18 тонн отхода III—IV класса опасности. В результате отсутствия должного контроля за сохранностью доставленного груза неустановленными лицами <…> допущен его разлив на земельном участке, который находится в собственности РФ», — говорится в сообщении ведомства. Утечка произошла, когда неохраняемую емкость с отходами неизвестные пытались разобрать на металлолом. Ущерб от попадания отходов в природу составил более 13 млн рублей. Также нарушения были выявлены при перевозке опасного груза. Водитель без соответствующего допуска привез отходы на обычном транспорте. Сотрудники прокуратуры вынесли представление директору питерской компании. Также решается вопрос о дальнейшей ответственности руководителей, вплоть до уголовного преследования. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура выявила нарушения при строительстве пермской набережной. Проект был не согласован с природоохранным ведомством.

В Прикамье иногородняя утилизационная компания не смогла сохранить многотонный груз отходов 3-4 класса опасности, что привело к попаданию опасных веществ в почву. Факты загрязнения природы Пермского края обнаружили в межрайонной природоохранной прокуратуре. «В феврале 2022 года из Ленинградской области в г. Пермь [организация „Экологические инновации“] доставила более 18 тонн отхода III—IV класса опасности. В результате отсутствия должного контроля за сохранностью доставленного груза неустановленными лицами <…> допущен его разлив на земельном участке, который находится в собственности РФ», — говорится в сообщении ведомства. Утечка произошла, когда неохраняемую емкость с отходами неизвестные пытались разобрать на металлолом. Ущерб от попадания отходов в природу составил более 13 млн рублей. Также нарушения были выявлены при перевозке опасного груза. Водитель без соответствующего допуска привез отходы на обычном транспорте. Сотрудники прокуратуры вынесли представление директору питерской компании. Также решается вопрос о дальнейшей ответственности руководителей, вплоть до уголовного преследования. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура выявила нарушения при строительстве пермской набережной. Проект был не согласован с природоохранным ведомством.