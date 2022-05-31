31 мая 2022

В Перми обнаружили нарушения при реконструкции набережной

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт причалов речного вокзала. Пермь, набережная, причал, ремонт, реконструкция, речной вокзал пермь
Прокуратура выявил нарушения, проверяя ремонт пермской набережной Фото:

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения закона при проведении работ по реконструкции набережной в Кировском районе Перми. Обнаруженные нарушения обнародованы на сайте ведомства.

«Установлено, что подрядчиком МКУ „Пермблагоустройство“ в нарушение законодательства до начала строительно-монтажных мероприятий по приведению в нормативное состояние берегоукрепления не получено положительного заключения в Средневолжском территориальном управлении Росрыболовства», — сообщили в прокуратуре. Нарушения на стадии проекта были выявлены в ходе проверки.

Подрядчик до начала работ не согласовал проект в рыболовном ведомстве. В настоящее время директору предприятия внесено представление, прокуроры следят за устранением нарушения.

Ранее URA.RU сообщало, что на время ремонта набережной в Перми уберут надпись о счастье. Также Пермский край получит деньги на новые кемпинги и пляжи.

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Пермская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения закона при проведении работ по реконструкции набережной в Кировском районе Перми. Обнаруженные нарушения обнародованы на сайте ведомства. «Установлено, что подрядчиком МКУ „Пермблагоустройство“ в нарушение законодательства до начала строительно-монтажных мероприятий по приведению в нормативное состояние берегоукрепления не получено положительного заключения в Средневолжском территориальном управлении Росрыболовства», — сообщили в прокуратуре. Нарушения на стадии проекта были выявлены в ходе проверки. Подрядчик до начала работ не согласовал проект в рыболовном ведомстве. В настоящее время директору предприятия внесено представление, прокуроры следят за устранением нарушения. Ранее URA.RU сообщало, что на время ремонта набережной в Перми уберут надпись о счастье. Также Пермский край получит деньги на новые кемпинги и пляжи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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