Аэропорты просят открыть на внутренних рейсах магазины duty free

01 июня 2022 в 05:24 Размер текста - 17 +

Владельцы аэропортов просят открыть магазины duty free Фото: Владимир Андреев © URA.RU Владельцы российских аэропортов запросили у властей разрешение открыть магазины беспошлинной торговли duty free. Об этом рассказал журналистам представитель совета директоров Внуково Виталий Ванцев. «Такая мера даст аэропортам возможность повысить выручку на фоне падения международного трафика. Пассажирам — покупать товары по ценам ниже, чем они существуют на рынке, — без таможенных пошлин», — рассказал журналистам РБК Ванцев. Там отметили, что аэропортам комиссия от магазинов duty free приносит большую долю дохода от международных перевозок. Кроме того, по словам Ванцева, подобные точки торговли есть во многих странах в зонах внутренних рейсов. Сейчас вопрос прорабатывается по линии Федеральной таможенной службы (ФТС). Ранее URA.RU писало, что Росавиация продлила ограничения полетов в одиннадцать российских городов до 6 июня. Так, южное направление было закрыто после начала спецоперации России на Украине. Эти ограничения введены из-за расположения аэропортов к границе с Украиной, в которой проводится специальная военная операция по денацификации и демилитаризации страны. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Владельцы российских аэропортов запросили у властей разрешение открыть магазины беспошлинной торговли duty free. Об этом рассказал журналистам представитель совета директоров Внуково Виталий Ванцев. «Такая мера даст аэропортам возможность повысить выручку на фоне падения международного трафика. Пассажирам — покупать товары по ценам ниже, чем они существуют на рынке, — без таможенных пошлин», — рассказал журналистам РБК Ванцев. Там отметили, что аэропортам комиссия от магазинов duty free приносит большую долю дохода от международных перевозок. Кроме того, по словам Ванцева, подобные точки торговли есть во многих странах в зонах внутренних рейсов. Сейчас вопрос прорабатывается по линии Федеральной таможенной службы (ФТС). Ранее URA.RU писало, что Росавиация продлила ограничения полетов в одиннадцать российских городов до 6 июня. Так, южное направление было закрыто после начала спецоперации России на Украине. Эти ограничения введены из-за расположения аэропортов к границе с Украиной, в которой проводится специальная военная операция по денацификации и демилитаризации страны.