Росавиация продлила запрет на полеты на юг России

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Открытие чартерных рейсов в Тюмень. Тюмень, путешествие, самолет, перелет
Остальные аэропорты России работают штатно, сообщили в Росавиации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Росавиация продлила режим ограничения полетов в одиннадцать российских городов до 6 июня 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Российским авиакомпаниям рекомендуют перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно», — сообщается на официальном сайте Росавиации.

Южное направление было закрыто для полетов после начала спецоперации РФ на Украине. Ограничения связаны с близким расположением аэропортов к границе с Украиной, где проводится спецоперация по демилитаризации и денацификации страны. Режим закрытого неба несколько раз продлевался.

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Росавиация продлила режим ограничения полетов в одиннадцать российских городов до 6 июня 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Российским авиакомпаниям рекомендуют перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам. «Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно», — сообщается на официальном сайте Росавиации. Южное направление было закрыто для полетов после начала спецоперации РФ на Украине. Ограничения связаны с близким расположением аэропортов к границе с Украиной, где проводится спецоперация по демилитаризации и денацификации страны. Режим закрытого неба несколько раз продлевался.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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