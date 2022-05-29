Росавиация продлила запрет на полеты на юг России

Остальные аэропорты России работают штатно, сообщили в Росавиации Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Росавиация продлила режим ограничения полетов в одиннадцать российских городов до 6 июня 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Российским авиакомпаниям рекомендуют перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно», — сообщается на официальном сайте Росавиации.

Южное направление было закрыто для полетов после начала спецоперации РФ на Украине. Ограничения связаны с близким расположением аэропортов к границе с Украиной, где проводится спецоперация по демилитаризации и денацификации страны. Режим закрытого неба несколько раз продлевался.