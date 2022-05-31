Демонтаж киосков в Челябинске приостановлен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске введен мораторий на снос киосков, реализующих социально значимую продукцию. Решение принято на сессии городской думы 31 мая в целях поддержки хозяйствующих субъектов и развития малоформатной торговли.

«Принято решение о внесении изменений в порядок демонтажа незаконно размещенных нестационарных торговый объектов (НТО). Изменения вводят „мораторий“ на демонтаж, позволяющий указанным хозяйствующим субъектам в срок до 1 июля 2022 года обратиться с заявлением о включении НТО в схему размещения таких объектов в Челябинске», — сообщается на сайте думы.

Борьба с незаконными киосками ведется в Челябинске с 2019 года. В 2021 году в городе было демонтировано 900 нестационарных торговых объектов. В 2022 году запланировано снести еще более 2 тысяч ларьков. В марте этого года региональное отделение партия «Опора России» обратилась к губернатору Алексею Текслеру с просьбой ввести мораторий на демонтаж и помочь малому бизнесу. По мнению авторов обращения это также поможет сдержать рост цен н продукты.