31 мая 2022

Мэр Кургана последовала примеру губернатора Шумкова

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган , ситникова елена
Елена Ситникова создала свой telegram-канал Фото:

Глава Кургана Елена Ситникова последовала примеру губернатора Курганской области Вадима Шумкова и создала telegram-канал. В нем она планирует делиться планами, впечатлениями и интересными проектами.

«Всем добрый день! Это мой телеграм-канал. Здесь я также буду рассказывать о своей работе, жизни города, делиться планами, впечатлениями и интересными проектами», — написала Елена Ситникова в своем первом сообщении в telegram-канале, выложив несколько фотографий с видами Кургана.

Ранее URA.RU писало, что в марте губернатор Курганской области Вадим Шумков создал свой канал в мессенджере Telegram, который называл «силаVправде (V. Шумков)». Мессенджером активно пользуются мэр Шадринска Антон Мокан, депутаты Госдумы от Курганской области Сергей Лисовский и Александр Ильтяков, сенатор Сергей Муратов.

Глава Кургана создала канал в Telegram

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Глава Кургана Елена Ситникова последовала примеру губернатора Курганской области Вадима Шумкова и создала telegram-канал. В нем она планирует делиться планами, впечатлениями и интересными проектами. «Всем добрый день! Это мой телеграм-канал. Здесь я также буду рассказывать о своей работе, жизни города, делиться планами, впечатлениями и интересными проектами», — написала Елена Ситникова в своем первом сообщении в telegram-канале, выложив несколько фотографий с видами Кургана. Ранее URA.RU писало, что в марте губернатор Курганской области Вадим Шумков создал свой канал в мессенджере Telegram, который называл «силаVправде (V. Шумков)». Мессенджером активно пользуются мэр Шадринска Антон Мокан, депутаты Госдумы от Курганской области Сергей Лисовский и Александр Ильтяков, сенатор Сергей Муратов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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