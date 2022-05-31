Мэр Кургана последовала примеру губернатора Шумкова

Елена Ситникова создала свой telegram-канал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Кургана Елена Ситникова последовала примеру губернатора Курганской области Вадима Шумкова и создала telegram-канал. В нем она планирует делиться планами, впечатлениями и интересными проектами.

«Всем добрый день! Это мой телеграм-канал. Здесь я также буду рассказывать о своей работе, жизни города, делиться планами, впечатлениями и интересными проектами», — написала Елена Ситникова в своем первом сообщении в telegram-канале, выложив несколько фотографий с видами Кургана.

Ранее URA.RU писало, что в марте губернатор Курганской области Вадим Шумков создал свой канал в мессенджере Telegram, который называл «силаVправде (V. Шумков)». Мессенджером активно пользуются мэр Шадринска Антон Мокан, депутаты Госдумы от Курганской области Сергей Лисовский и Александр Ильтяков, сенатор Сергей Муратов.

Глава Кургана создала канал в Telegram скрин: telegram-канал Елены Ситниковой