Губернатор Шумков завел новый канал в мессенджере

Новый telegram-канал Вадим Шумков назвал «силаVправде (V. Шумков)» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков создал свой канал в мессенджере Telegram, который называется «силаVправде (V. Шумков)». Об этом сам он рассказал на своей странице в Instagram.

«Ввиду понятной ситуации и сводок с информфронтов открываем свой ТГ-канал с простым и понятным названием силаVправде (V. Шумков) и переходим туда. Оставайтесь здоровыми. Оставайтесь людьми», — написал Шумков.

Пока в telegram-канале Шумкова размещена единственная публикация. В ней глава региона рассуждает о тех, кто уехал из России за последние две недели. «Руководители и собственники компаний, представители корпораций, шуты, клоуны, певцы, самоназначенные псевдоинтеллектуалы и иные представители самопровозглашенных „элиток“, претендовавших на монополию „мнения и бытия“», — перечислил он.

Шумков считает, что единственным смыслом многих из них стало обогащение за счет страны и народа, при этом глубоко презирая страну и народ. По его мнению, настоящая элита страны — это военные, ученые, медики, и люди, которые своими руками, своим умом и своим трудом развивают свою страну.

Ранее URA.RU сообщало, что в начале марта в мессенджере Telegram появился канал под названием «Вадим Шумков», однако в пресс-службе губернатора заявили, что это фейк. Позже власти заявили, что по факту распространения фейковой информации в этом канале подано заявление в правоохранительные органы.

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