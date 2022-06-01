Путин пообещал несколько новых выплат для семей РФ. И ввел новый статус для матерей

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Владимир Путин на собрании законодателей. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин повысил выплаты матерям-героиням и получившим орден «Родительская слава» Фото:

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости вернуть в РФ почетное звание «Мать-героиня», а также поднять уровень выплат многодетным семьям. Об этом он сообщил на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

«Прямо сейчас с коллегами этот вопрос обсуждали. Предлагаю установить выплату за орден [„Родительская слава“] вместо 100 тысяч рублей — 500 тысяч рублей. А тем мамам, которые признаны „героинями“ — 500 тысяч рублей», — отметил он на мероприятии.

Глава государства в День защиты детей встретится с семьями, удостоенными ордена «Родительская слава», пишет Life. Он также поздравил школьников, родителей и педагогов с праздником, дополняет телеканал 360.

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Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости вернуть в РФ почетное звание «Мать-героиня», а также поднять уровень выплат многодетным семьям. Об этом он сообщил на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». «Прямо сейчас с коллегами этот вопрос обсуждали. Предлагаю установить выплату за орден [„Родительская слава“] вместо 100 тысяч рублей — 500 тысяч рублей. А тем мамам, которые признаны „героинями“ — 500 тысяч рублей», — отметил он на мероприятии. Глава государства в День защиты детей встретится с семьями, удостоенными ордена «Родительская слава», пишет Life. Он также поздравил школьников, родителей и педагогов с праздником, дополняет телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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