Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости вернуть в РФ почетное звание «Мать-героиня», а также поднять уровень выплат многодетным семьям. Об этом он сообщил на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».
«Прямо сейчас с коллегами этот вопрос обсуждали. Предлагаю установить выплату за орден [„Родительская слава“] вместо 100 тысяч рублей — 500 тысяч рублей. А тем мамам, которые признаны „героинями“ — 500 тысяч рублей», — отметил он на мероприятии.
Глава государства в День защиты детей встретится с семьями, удостоенными ордена «Родительская слава», пишет Life. Он также поздравил школьников, родителей и педагогов с праздником, дополняет телеканал 360.
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости вернуть в РФ почетное звание «Мать-героиня», а также поднять уровень выплат многодетным семьям. Об этом он сообщил на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». «Прямо сейчас с коллегами этот вопрос обсуждали. Предлагаю установить выплату за орден [„Родительская слава“] вместо 100 тысяч рублей — 500 тысяч рублей. А тем мамам, которые признаны „героинями“ — 500 тысяч рублей», — отметил он на мероприятии. Глава государства в День защиты детей встретится с семьями, удостоенными ордена «Родительская слава», пишет Life. Он также поздравил школьников, родителей и педагогов с праздником, дополняет телеканал 360.