Путин пообещал несколько новых выплат для семей РФ. И ввел новый статус для матерей

01 июня 2022 в 17:24 Размер текста - 17 +

Владимир Путин повысил выплаты матерям-героиням и получившим орден «Родительская слава» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости вернуть в РФ почетное звание «Мать-героиня», а также поднять уровень выплат многодетным семьям. Об этом он сообщил на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». «Прямо сейчас с коллегами этот вопрос обсуждали. Предлагаю установить выплату за орден [„Родительская слава“] вместо 100 тысяч рублей — 500 тысяч рублей. А тем мамам, которые признаны „героинями“ — 500 тысяч рублей», — отметил он на мероприятии. Глава государства в День защиты детей встретится с семьями, удостоенными ордена «Родительская слава», пишет Life . Он также поздравил школьников, родителей и педагогов с праздником, дополняет телеканал 360. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости вернуть в РФ почетное звание «Мать-героиня», а также поднять уровень выплат многодетным семьям. Об этом он сообщил на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». «Прямо сейчас с коллегами этот вопрос обсуждали. Предлагаю установить выплату за орден [„Родительская слава“] вместо 100 тысяч рублей — 500 тысяч рублей. А тем мамам, которые признаны „героинями“ — 500 тысяч рублей», — отметил он на мероприятии. Глава государства в День защиты детей встретится с семьями, удостоенными ордена «Родительская слава», пишет Life. Он также поздравил школьников, родителей и педагогов с праздником, дополняет телеканал 360.