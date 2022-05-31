В руководстве Пермского политеха произошли кадровые изменения

Проректоры ПНИПУ приступили к своей работе в новой должности с 1 июня Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В ректорате Пермского политеха (ПНИПУ) произошли кадровые изменения. В пресс-службе вуза URA.RU сообщили о назначении проректоров по науке, разработке и инновациям, образовательной деятельности и приоритетным проектам.

Проректором по науке с 1 июня назначен доктор физико-математических наук, доцент Алексей Швейкин. Должность проректора по разработкам и инновациям занял доктор технических наук Дмитрий Трушников, а по образовательной деятельности — доктор технических наук Антон Петроченков. На должность проректора по приоритетным проектам назначен кандидат физико-математических наук Павел Волегов», — сообщили в университете. Также назначены проректоры по молодежной политике и капитальному строительству: Николай Шевелев и Борис Орлов.

Владимир Коротаев, ранее занимавший должность проректора по науке и инновациям, возглавил факультет химических технологий, промышленной экологии и биотехнологий ПНИПУ, а Николай Лобов — кафедру автомобилей и технологических машин. Начальником управления учебных корпусов и общежитий назначен проректор по общим вопросам Александр Болотов.