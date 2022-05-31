31 мая 2022

В руководстве Пермского политеха произошли кадровые изменения

© Служба новостей «URA.RU»
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Проректоры ПНИПУ приступили к своей работе в новой должности с 1 июня Фото:

В ректорате Пермского политеха (ПНИПУ) произошли кадровые изменения. В пресс-службе вуза URA.RU сообщили о назначении проректоров по науке, разработке и инновациям, образовательной деятельности и приоритетным проектам.

Проректором по науке с 1 июня назначен доктор физико-математических наук, доцент Алексей Швейкин. Должность проректора по разработкам и инновациям занял доктор технических наук Дмитрий Трушников, а по образовательной деятельности — доктор технических наук Антон Петроченков. На должность проректора по приоритетным проектам назначен кандидат физико-математических наук Павел Волегов», — сообщили в университете. Также назначены проректоры по молодежной политике и капитальному строительству: Николай Шевелев и Борис Орлов.

Владимир Коротаев, ранее занимавший должность проректора по науке и инновациям, возглавил факультет химических технологий, промышленной экологии и биотехнологий ПНИПУ, а Николай Лобов — кафедру автомобилей и технологических машин. Начальником управления учебных корпусов и общежитий назначен проректор по общим вопросам Александр Болотов.

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В ректорате Пермского политеха (ПНИПУ) произошли кадровые изменения. В пресс-службе вуза URA.RU сообщили о назначении проректоров по науке, разработке и инновациям, образовательной деятельности и приоритетным проектам. Проректором по науке с 1 июня назначен доктор физико-математических наук, доцент Алексей Швейкин. Должность проректора по разработкам и инновациям занял доктор технических наук Дмитрий Трушников, а по образовательной деятельности — доктор технических наук Антон Петроченков. На должность проректора по приоритетным проектам назначен кандидат физико-математических наук Павел Волегов», — сообщили в университете. Также назначены проректоры по молодежной политике и капитальному строительству: Николай Шевелев и Борис Орлов. Владимир Коротаев, ранее занимавший должность проректора по науке и инновациям, возглавил факультет химических технологий, промышленной экологии и биотехнологий ПНИПУ, а Николай Лобов — кафедру автомобилей и технологических машин. Начальником управления учебных корпусов и общежитий назначен проректор по общим вопросам Александр Болотов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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