Bloomberg: Венгрия пошла на конфликт с ЕС ради патриарха Кирилла

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Визит патриарха Кирилла в Храм святой мученицы Татианы. Когалым , православный крест, патриарх кирилл
Венгрия выступила против включения патриарха Кирилла в санкционный список Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Венгрия потребовала, чтобы против патриарха Кирилла, который возглавляет Русскую православную церковь, не вводили санкций. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Bloomberg.

«Будапешт потребовал, чтобы патриарх Кирилл, ярый сторонник [президента РФ] Владимира Путина и спецоперации на Украине, был исключен из предложенного списка лиц, подпадающих под санкции», — отмечается в статье. Речь шла о шестом пакете санкций против России, который готовит Евросоюз.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о планах по внесению патриарха Кирилла в санкционный список Евросоюза, пишет Nation News. По его словам, епископ РПЦ может оказаться в новом черном списке Евросоюза, дополняет «Федеральное агентство новостей». Кроме того, на Украине требуют запретить деятельность Русской православной церкви, изъять ее недвижимость и иное имущество.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, главная цель — денацификация, демилитаризация территории, а также спасение населения Донбасса от геноцида киевского режима. С действиями РФ не согласился ряд западных стран, которые ввели против России жесткие экономические санкции. Ограничения коснулись и ряда высокопоставленных чиновников, банкиров, известных журналистов, деятелей культуры. Зарубежные счета некоторых из них были заморожены, а заграничная недвижимость изъята.

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Венгрия потребовала, чтобы против патриарха Кирилла, который возглавляет Русскую православную церковь, не вводили санкций. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Bloomberg. «Будапешт потребовал, чтобы патриарх Кирилл, ярый сторонник [президента РФ] Владимира Путина и спецоперации на Украине, был исключен из предложенного списка лиц, подпадающих под санкции», — отмечается в статье. Речь шла о шестом пакете санкций против России, который готовит Евросоюз. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о планах по внесению патриарха Кирилла в санкционный список Евросоюза, пишет Nation News. По его словам, епископ РПЦ может оказаться в новом черном списке Евросоюза, дополняет «Федеральное агентство новостей». Кроме того, на Украине требуют запретить деятельность Русской православной церкви, изъять ее недвижимость и иное имущество. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, главная цель — денацификация, демилитаризация территории, а также спасение населения Донбасса от геноцида киевского режима. С действиями РФ не согласился ряд западных стран, которые ввели против России жесткие экономические санкции. Ограничения коснулись и ряда высокопоставленных чиновников, банкиров, известных журналистов, деятелей культуры. Зарубежные счета некоторых из них были заморожены, а заграничная недвижимость изъята.
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