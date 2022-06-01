Bloomberg: Венгрия пошла на конфликт с ЕС ради патриарха Кирилла

01 июня 2022 в 20:26 Размер текста - 17 +

Венгрия потребовала, чтобы против патриарха Кирилла, который возглавляет Русскую православную церковь, не вводили санкций. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Bloomberg. «Будапешт потребовал, чтобы патриарх Кирилл, ярый сторонник [президента РФ] Владимира Путина и спецоперации на Украине, был исключен из предложенного списка лиц, подпадающих под санкции», — отмечается в статье. Речь шла о шестом пакете санкций против России, который готовит Евросоюз. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о планах по внесению патриарха Кирилла в санкционный список Евросоюза, пишет Nation News. По его словам, епископ РПЦ может оказаться в новом черном списке Евросоюза, дополняет «Федеральное агентство новостей». Кроме того, на Украине требуют запретить деятельность Русской православной церкви, изъять ее недвижимость и иное имущество. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, главная цель — денацификация, демилитаризация территории, а также спасение населения Донбасса от геноцида киевского режима. С действиями РФ не согласился ряд западных стран, которые ввели против России жесткие экономические санкции. Ограничения коснулись и ряда высокопоставленных чиновников, банкиров, известных журналистов, деятелей культуры. Зарубежные счета некоторых из них были заморожены, а заграничная недвижимость изъята.