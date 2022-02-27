ТАСС: SWIFT готов отключить российские банки

27 февраля 2022 в 08:40 Размер текста - 17 +

Международная межбанковская система SWIFT готовится принять меры против России в соответствие с санкциями Запада. Об этом сообщает ТАСС. Ранее лидеры США, Канады, Великобритании и стран Евросоюза решили отключить часть российских банков от SWIFT. «Мы взаимодействуем с европейскими властями с целью получения подробной информации об организациях, которые подвергнутся новым мерам, и готовимся исполнить их после правового предписания», — цитирует ТАСС заявление SWIFT. Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил, что в системе могут оставить российские банки, через которые идут платежи за поставки энергоносителей. Так Запад хочет избежать дефицита топлива на мировых рынках и роста цен на него. Ранее пресс-служба правительства Германии сообщила, что все российские банки, попавшие под санкции, будут исключены из SWIFT. Ранее Запад ввел ограничения в отношении ряда российских кредитных организаций. Самые жесткие санкции затронули ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк. В частности, Mastercard приостановил их участие в системе платежей, передает RT. Санкции были введены после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о спецоперации на Украине.