На Украине требуют запретить РПЦ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Часовня в честь Преображения Господня и церковь Успения Пресвятой Богородицы. Свердловская область, Верхняя Сысерть, купол храма, православный крест, рпц, русская православная церковь, православие, маковка, сгоревший храм
Украина решила отказаться от Русской православной церкви Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине требуют запретить деятельность Русской православной церкви, изъять ее недвижимость и иное имущество. Законопроект об этом внесен в Верховную Раду.

Согласно информации на сайте украинского парламента, законопроект предлагает изменения в закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях». Он предусматривает запрет деятельности религиозных организаций (объединений), чей руководящий центр находится за пределами Украины, в недружественном государстве.

Кабинет министров Украины в соответствии с законопроектом после опубликования закона должен «принять меры по распоряжению объектами недвижимого имущества и движимых вещей, находящихся в собственности» запрещенной организации.

Спецоперация России на Украине проводится с 24 февраля по указанию президента РФ Владимира Путина. Ее цель, заявлял российский глава, — защита мирных жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны киевского режима.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На Украине требуют запретить деятельность Русской православной церкви, изъять ее недвижимость и иное имущество. Законопроект об этом внесен в Верховную Раду. Согласно информации на сайте украинского парламента, законопроект предлагает изменения в закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях». Он предусматривает запрет деятельности религиозных организаций (объединений), чей руководящий центр находится за пределами Украины, в недружественном государстве. Кабинет министров Украины в соответствии с законопроектом после опубликования закона должен «принять меры по распоряжению объектами недвижимого имущества и движимых вещей, находящихся в собственности» запрещенной организации. Спецоперация России на Украине проводится с 24 февраля по указанию президента РФ Владимира Путина. Ее цель, заявлял российский глава, — защита мирных жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны киевского режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...