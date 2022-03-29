На Украине требуют запретить РПЦ 29 марта 2022 в 22:50 Размер текста - 17 + Украина решила отказаться от Русской православной церкви Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине требуют запретить деятельность Русской православной церкви, изъять ее недвижимость и иное имущество. Законопроект об этом внесен в Верховную Раду. Согласно информации на сайте украинского парламента, законопроект предлагает изменения в закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях». Он предусматривает запрет деятельности религиозных организаций (объединений), чей руководящий центр находится за пределами Украины, в недружественном государстве. Кабинет министров Украины в соответствии с законопроектом после опубликования закона должен «принять меры по распоряжению объектами недвижимого имущества и движимых вещей, находящихся в собственности» запрещенной организации. Спецоперация России на Украине проводится с 24 февраля по указанию президента РФ Владимира Путина. Ее цель, заявлял российский глава, — защита мирных жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны киевского режима. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. На Украине требуют запретить деятельность Русской православной церкви, изъять ее недвижимость и иное имущество. Законопроект об этом внесен в Верховную Раду. Согласно информации на сайте украинского парламента, законопроект предлагает изменения в закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях». Он предусматривает запрет деятельности религиозных организаций (объединений), чей руководящий центр находится за пределами Украины, в недружественном государстве. Кабинет министров Украины в соответствии с законопроектом после опубликования закона должен «принять меры по распоряжению объектами недвижимого имущества и движимых вещей, находящихся в собственности» запрещенной организации. Спецоперация России на Украине проводится с 24 февраля по указанию президента РФ Владимира Путина. Ее цель, заявлял российский глава, — защита мирных жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны киевского режима. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям