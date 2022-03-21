Четыре миллиардера покинули совет директоров Альфа-банка

22 марта 2022 в 00:05 Размер текста - 17 +

Фридмен, Авен, Галицкий и Мацоцкий ушли из совета директоров Альфа-банка Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские миллиардеры Михаил Фридман, Петр Авен, а также Александр Галицкий и Сергей Мацоцкий вышли из совета директоров Альфа-банка. Такое решение было принято на собрании акционеров 21 марта. Из совета директоров Альфа-банка вышли Петр Авен, занимавший пост его председателя, Михаил Фридман, а также Александр Галицкий и Сергей Мацоцкий, говорится в сообщении кредитной организации. Совет директоров в ближайшее время возглавит Олег Сысуев, который ранее был первым заместителем председателя совета. Кроме того, 20 марта стало известно, что Фридман, Авен и Герман Хан вышли из совета директоров основанной ими благотворительной организации Genesis Philanthropy Group (GPG). Это произошло по причине введения санкций со стороны Евросоюза. Группа GPG сообщила, что отставка этих лиц не повлияет на недавнее ее обещание выделить 10 $ млн на гуманитарную помощь Украине. Альфа-Банк попал под санкции Евросоюза вместе с Промсвязьбанком и банками «Открытие» и «Россия». Ограничения против российской банковской системы, которые включают, в том числе, отключение от SWIFT некоторых кредитных организаций, ввели после начала спецоперации РФ на Украине. О ней президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские миллиардеры Михаил Фридман, Петр Авен, а также Александр Галицкий и Сергей Мацоцкий вышли из совета директоров Альфа-банка. Такое решение было принято на собрании акционеров 21 марта. Из совета директоров Альфа-банка вышли Петр Авен, занимавший пост его председателя, Михаил Фридман, а также Александр Галицкий и Сергей Мацоцкий, говорится в сообщении кредитной организации. Совет директоров в ближайшее время возглавит Олег Сысуев, который ранее был первым заместителем председателя совета. Кроме того, 20 марта стало известно, что Фридман, Авен и Герман Хан вышли из совета директоров основанной ими благотворительной организации Genesis Philanthropy Group (GPG). Это произошло по причине введения санкций со стороны Евросоюза. Группа GPG сообщила, что отставка этих лиц не повлияет на недавнее ее обещание выделить 10 $ млн на гуманитарную помощь Украине. Альфа-Банк попал под санкции Евросоюза вместе с Промсвязьбанком и банками «Открытие» и «Россия». Ограничения против российской банковской системы, которые включают, в том числе, отключение от SWIFT некоторых кредитных организаций, ввели после начала спецоперации РФ на Украине. О ней президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.