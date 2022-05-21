Захарова вступилась за Соловьева, купившего дом в Италии

21 мая 2022 в 19:11 Размер текста - 17 +

Мария Захарова заявила, что Соловьев имеет право на недвижимость за рубежом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова вступилась за телеведущего Владимира Соловьева, которому припомнили дом на озере Комо (Италия). Она напомнила, что он не госслужащий и имеет право на недвижимость за рубежом. Гость мероприятия «Битва ораторов», которое проходит в Екатеринбурге с участием Захаровой, спросил, может ли Соловьев критиковать жителей города за либеральные взгляды и при этом иметь виллу в Италии. Захарова встала на защиту телеведущего. «У него действительно есть недвижимость. Я думаю, что у многих здесь есть недвижимость — у кого в Болгарии, у кого в Прибалтике, на Украине, в Крыму до 2014 года недвижимость была зарубежной, потом стала российской. Он не государственный служащий, он не служит государству с ограничениями, с которыми служу я. Он очень много работал. Он купил дом в Италии, но уже лишился его из-за санкций», — заявила Захарова, ее слова передает корреспондент URA.RU с места событий. Ранее журналист и телеведущий Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты» из-за оппозиционных взглядов у большой части горожан. Соловьев купил недвижимость на озере Комо около пяти лет назад. В 2019 году он признал наличие у него и членов его семьи разрешения на жительство в Евросоюзе, выданного властями Италии, пишет «Ридус». Итальянские власти арестовали виллу телеведущего после введения санкций. Мария Захарова прибыла в Екатеринбург накануне и уже успела встретиться со студентами УрФУ и сотрудниками «Сима-ленда». Ее оппонентом на «Битве ораторов» стала телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки, которая также успела высказаться о скандале с Владимиром Соловьевым. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова вступилась за телеведущего Владимира Соловьева, которому припомнили дом на озере Комо (Италия). Она напомнила, что он не госслужащий и имеет право на недвижимость за рубежом. Гость мероприятия «Битва ораторов», которое проходит в Екатеринбурге с участием Захаровой, спросил, может ли Соловьев критиковать жителей города за либеральные взгляды и при этом иметь виллу в Италии. Захарова встала на защиту телеведущего. «У него действительно есть недвижимость. Я думаю, что у многих здесь есть недвижимость — у кого в Болгарии, у кого в Прибалтике, на Украине, в Крыму до 2014 года недвижимость была зарубежной, потом стала российской. Он не государственный служащий, он не служит государству с ограничениями, с которыми служу я. Он очень много работал. Он купил дом в Италии, но уже лишился его из-за санкций», — заявила Захарова, ее слова передает корреспондент URA.RU с места событий. Ранее журналист и телеведущий Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты» из-за оппозиционных взглядов у большой части горожан. Соловьев купил недвижимость на озере Комо около пяти лет назад. В 2019 году он признал наличие у него и членов его семьи разрешения на жительство в Евросоюзе, выданного властями Италии, пишет «Ридус». Итальянские власти арестовали виллу телеведущего после введения санкций. Мария Захарова прибыла в Екатеринбург накануне и уже успела встретиться со студентами УрФУ и сотрудниками «Сима-ленда». Ее оппонентом на «Битве ораторов» стала телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки, которая также успела высказаться о скандале с Владимиром Соловьевым.