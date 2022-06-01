Следком РФ выявил тревожную статистику в Курганской области

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Тревожная статистика в Курганской области была выявлена после проверки уголовных дел (архивное фото) Фото:

В ходе проверки завершенных уголовных дел в Курганской области Следственным комитетом РФ была выявлена негативная динамка — увеличение числа несовершеннолетних потерпевших. Проблему обсудили на выездном оперативном совещании в Тобольске зампредседателя СК РФ Елена Леоненко и руководители региональных следственных управлений.

«При обсуждении вопросов о расследовании преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, заместитель главы ведомства акцентировала внимание на увеличении числа несовершеннолетних потерпевших в Курганской области. В регионе был отмечен рост числа пострадавших детей со 132 до 178», — написано на сайте федерального СК.

Свердловская и Челябинская области также находятся в зоне риска, говорится в сообщении. Предложения по снижению уровня преступности в отношении указанной категории граждан озвучили на совещании.

В ходе проверки завершенных уголовных дел в Курганской области Следственным комитетом РФ была выявлена негативная динамка — увеличение числа несовершеннолетних потерпевших. Проблему обсудили на выездном оперативном совещании в Тобольске зампредседателя СК РФ Елена Леоненко и руководители региональных следственных управлений. «При обсуждении вопросов о расследовании преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, заместитель главы ведомства акцентировала внимание на увеличении числа несовершеннолетних потерпевших в Курганской области. В регионе был отмечен рост числа пострадавших детей со 132 до 178», — написано на сайте федерального СК. Свердловская и Челябинская области также находятся в зоне риска, говорится в сообщении. Предложения по снижению уровня преступности в отношении указанной категории граждан озвучили на совещании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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