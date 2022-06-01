Следком РФ выявил тревожную статистику в Курганской области

Тревожная статистика в Курганской области была выявлена после проверки уголовных дел (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В ходе проверки завершенных уголовных дел в Курганской области Следственным комитетом РФ была выявлена негативная динамка — увеличение числа несовершеннолетних потерпевших. Проблему обсудили на выездном оперативном совещании в Тобольске зампредседателя СК РФ Елена Леоненко и руководители региональных следственных управлений.

«При обсуждении вопросов о расследовании преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, заместитель главы ведомства акцентировала внимание на увеличении числа несовершеннолетних потерпевших в Курганской области. В регионе был отмечен рост числа пострадавших детей со 132 до 178», — написано на сайте федерального СК.

Свердловская и Челябинская области также находятся в зоне риска, говорится в сообщении. Предложения по снижению уровня преступности в отношении указанной категории граждан озвучили на совещании.