Мэрия Тюмени ищет прослушку в калькуляторах и лампочках

Чиновники мэрии Тюмени опасаются, что их прослушивают Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Администрация Тюмени ищет подрядчика для проверки иностранной техники на предмет прослушки. Информация размещена на сайте госзакупок. Исполнитель контракта должен будет искать «жучки» в калькуляторах, лампочках, телефонах и батарейках.

«Исполнитель обязуется оказать услуги по проверке технических средств иностранного производства на отсутствие внедренных электронных устройств перехвата информации. Проверке подлежат: лампочки, калькуляторы, батарейки, МФУ, телефонный аппарат, картриджи для принтера, фотобарабаны, сетевой коммутатор», — такие данные содержатся в описании закупки, размещенной администрацией Тюмени.

На оказание услуг подрядчик получит 10 дней. За это ему готовы заплатить 81 тысячу рублей.

Ранее URA.RU писало и о других подобных проверках. К примеру, в Арбитражном суде на поиск прослушки выделяли 800 тысяч рублей. На эти деньги специалисты обследовали два кабинета — от часов на стене, до пульта управления кондиционером и настольной лампы.